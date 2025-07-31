شوبير يكشف عن موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد تعافي نجم الأهلي إمام عاشور وعودته للمشاركة مع الأهلي.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: تواصلت مع إمام عاشور وقالي الدكتور بلغه من ١٠ أيام لأسبوعين تقدر تتمرن بدون احتكاك يعني قالوا أسبوعين وإمام عاشور سيشارك مع الفرقة.

على الجانب الآخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تعديل علي البرنامج التدريبي استعداداً لانطلاق بطولة الدوري المقرر له 8 أغسطس بمواجهة مودرن سبورت ، وسيواجه الفريق الأحمر نظيره بتروجيت مساء الأحد المقبل بديلا لسيراميكا الذي اعتذر لاستمرار معسكره في السويس.

وستكون مواجهة بتروجيت هي البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل إنطلاق الدوري والتي سيطبق فيها التشكيل وخطة اللعب، وكان الفريق قد واجه إنبي مساء الثلاثاء والتي انتهت بهدفين نظيفين وشهدت غياب كريم فؤاد بسبب الإصابة بكدمة خفيفة وكذلك احمد نبيل كوكا والذي أقترب بشدة من الرحيل الي قاسم باشا بعد أن تم التوافق علي كافة التفاصيل المالية.