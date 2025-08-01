بيراميدز يواجه سيراميكا كليوباترا ودياً غدا استعدادا للدوري المصري

يخوض فريق بيراميدز غداً السبت مباراة ودية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد 2025/2026، بعد عودته من معسكر الإعداد الخارجي الذي أُقيم في تركيا، وانتهى الثلاثاء الماضي.

وتُقام المباراة على ملعب الدفاع الجوي، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى تجربة عدد من العناصر الفنية والتكتيكية، والوقوف على مستوى الجاهزية البدنية للاعبين بعد فترة التحضير المكثفة في تركيا.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة ودية ثانية يوم الأحد المقبل، أمام فريق أسوان، على نفس الملعب، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية التي تهدف إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.