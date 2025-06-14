رامي صبري يوجه رسالة لـ منة القيعي بعد حفل زفافها

هنأ الفنان رامي صبري، الشاعرة منة عدلي القيعي بمناسبة حفل زفافها، على الفنان والبلوجر يوسف حشيش.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه الشخصي على انستجرام: “ألف مبروك يا منه يا قمر ربنا يوفقك في حياتك انت وعريسك الجميل واعذريني على عدم وجودي”.

ستوري رامي صبري على انستجرام

واحتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي بزفافها على الفنان يوسف حشيش بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، وذلك بعد عقد قرانهما بأيام.

وفى شهر أكتوبر الماضي، احتفلت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي بخطوبتها على الفنان وصانع المحتوي الشاب يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء وبعض الفنانين والبلوجر.

منة عدلي القيعي تُعد من أبرز الشاعرات الغنائيات في مصر، حيث كتبت العديد من الأغاني الناجحة، منها “الغزالة رايقة”، “للي” للفنان محمد منير، و”غلبان” للفنانة أصالة . كما كتبت أغنية “أنا من غيرك” التي غناها بهاء سلطان، وذكرت أنها كتبتها خصيصًا لخطيبها يوسف حشيش .

أما يوسف حشيش، فهو بلوجر وممثل صاعد، حاصل على بكالوريوس في الهندسة، وبدأ مسيرته في عالم التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل “الحشاشين” وجزئي مسلسل “ريفو".