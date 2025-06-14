ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز جمهورها بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي، والممثل يوسف حشيش، الذي أقيم مساء الخميس في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وظهرت ياسمين مرتدية فستانًا أحمر أنيقًا أوف شولدر باللون الأحمر الناري، فستان أنيق واعتمدت تسريحة شعر انسيابية ناعمة، بسيب الشعر منسدل على الكتفين بخصلات ستريت

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وأنوشكا وصلاح عبد الله ومحمود ياسين وإنجي كيوان ، بتول الحداد ، منة عرفة ، بسنت الباشا ، مجموعة كبيرة من النجوم ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري



وكان قد أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بالموهبة الكبيرة للنجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنها واحدة من القلائل اللاتي يطلق عليهن وصف "نجمة شباك".