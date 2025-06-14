انتوا هتقووني.. تامر حسني يتأثر في حفل الكويت بسبب ابنه آدم

أحيا الفنان تامر حسني حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، الجمعة 13 يونيو، على مسرح الكويت أرينا، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى والصيف.

وشارك تامر عاشور في إحياء الحفل، ليقدم الفقرة الأولى منه، ويختتم تامر حسني الحفل.

وبدأ تامر حسني الحفل بكلمة مؤثرة لجمهوره، عن الوعكة الصحية التي تعرض لها ابنه آدم مؤخرا.

وقال تامر حسني في بداية الحفل لجمهوره: «انتوا هتقووني عشان أعرف أغني، انتوا عارفين الظروف طبعًا».

وتابع تامر حسني: «بشكر كل حد فيكو وكل حد على السوشيال ميديا دعا لابني، ربنا يحفظكم يا رب وليكم مثلها وأضعاف كمان، وأنا هبدأ معاكم الحفلة أنا عارف إن ملكوش ذنب في أي حاجة».

وقدم تامر حسني لجمهور حفلته في الكويت، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، منها: “حلو المكان، هدلعني، بنت الإيه” وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”،وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على يوتيوب، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.