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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الرايق .. مقتطفات من حفل نبيل شعيل في البحرين

نبيل شعيل
نبيل شعيل
سعيد فراج

أحيا الفنان نبيل شعيل، حفل غنائي ساهر له، مساء أمس الجمعة 13 يونيو، في البحرين، ضمن سلسلة حفلات الصيف. 

وشارك نبيل شعيل، إحياء الحفل فرقة ميامي الغنائية. 

وأدى نبيل شعيل، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا عسل، وينك، ندمان، الرايق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث ألبومات نبيل شعيل

وكان الفنان نبيل شعيل، طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «يا طيبي» في 24 نوفمبر 2024، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

نبيل شعيل - ألبوم الرايق

في شهر يوليو من عام 2023 الماضي، طرح الفنان نبيل شعيل، ميني ألبوم جديد له يحمل اسم الرايق، تزامنا مع الموسم الصيفي.

ويتكون ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، من 3 أغاني جديدة، هي: (الرايق، أحب عمري، القمر)، وينتظر طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعد ميني ألبوم الرايق لـ نبيل شعيل، عودة له بعد عام من ميني ألبوم لاهي الذي طرحه في شهر يوليو من العام 2022.

ألبومات نبيل شعيل

في شهر يوليو 2022، طُرح ميني ألبوم الفنان نبيل شعيل، الذي يحمل اسم لاهي، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

وتكون ميني ألبوم لاهي، للفنان نبيل شعيل، من 4 أغنيات، هي: (لاهي، ولاهم يحزنون، يا مدور، ذهاب)، وسيتم طرحه عبر تطبيقي ديزر وأنغامي للموسيقى، وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أعمال نبيل شعيل

احتفلت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام - بالنجاح الذي حققته أغنية يقولون للفنان نبيل شعيل وتخطيها حاجز 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب في غضون أيام بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصل ميني ألبوم يقولون للنجم الكويتي نبيل شعيل على اكثر من 9 ملايين مشاهدة، بعد طرحه، وحظى بنجاح جماهيري كبير.

وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم «يقولون» ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني الميني ألبوم برصيد 4 ملايين مشاهدة، وجاءت أغنية أسوأ أيامي بعدها إذ حققت 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت بعدها أغنية أنا أتحراك برصيد 2 مليون و200 ألف مشاهدة.

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