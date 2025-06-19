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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
رنا عصمت

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على الفيسبوك ، مجموعة من صور ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى من حفل زفافها الثانى.

وتالقت ابنة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأبيض الستان ذات الورود الصغيرة، ونسقت معه طرحة طويلة باللون الأبيض.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض  مساحيق المكياج  بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ابنة ماجد المصرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ابنة ماجد المصرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of 1 person and wedding
May be an image of 2 people and wedding
May be an image of 1 person and wedding
May be an image of 1 person and wedding
ابنة ماجد المصرى تتألق بفستان زفافها الثانى من زوجة والدها ابنة ماجد المصرى صور ابنة ماجد المصرى

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الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

ابنة ماجد المصرى
ابنة ماجد المصرى
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