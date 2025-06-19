الصور الأولى من حفل زفاف ابنة ماجد المصري ماهيتاب

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى على الفيسبوك ، مجموعة من صور ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى من حفل زفافها الثانى.

وتالقت ابنة ماجد المصرى فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأبيض الستان ذات الورود الصغيرة، ونسقت معه طرحة طويلة باللون الأبيض.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز ابنة ماجد المصرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ابنة ماجد المصرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.