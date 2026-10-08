وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة .

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، على مواصلة التنسيق مع محافظة مطروح لدفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، مع سرعة تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ، خاصة في ملفات الطرق والنظافة وتحسين البيئة ومشروعات التنمية الاقتصادية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للربع الأول من العام المالي 2026/2027، إلى جانب جهود تشجير الطرق والمحاور ومداخل المدن تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بمدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.

كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث أشارت الدكتورة منال عوض الي سرعة التعامل مع أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المواطنين ، بالتنسيق مع جهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة.

واستعرض اللقاء كذلك معدلات الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة و جهود الإسراع في إنهاء ملفات التقنين والتيسير على المواطنين بمدن المحافظة، حيث استعرض المحافظ موقف وإجراءات التعامل مع طلبات التقنين، وفقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة إنهاء كافة الطلبات المستوفاة وتذليل المعوقات، مع استمرار المتابعة بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

كما بحثت الدكتورة منال عوض مع المحافظ موقف ملف التصالح علي مخالفات البناء في مختلف مدن المحافظة لدفع وتيرة الاداء والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وانهاء الملفات .

وفي ختام الاجتماع وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأهمية تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجميع القيادات مع المواطنين والعمل علي راحتهم والاستجابة لمطالبهم .