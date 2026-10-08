محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم، منفذ طابا البري، لمتابعة انتظام سير العمل وحركة العابرين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، يرافقه اللواء إبراهيم خضر، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح.

واطلع المحافظ، خلال الجولة، على سير العمل بعدد من مناطق المنفذ، وآليات استقبال العابرين وإنهاء إجراءاتهم، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات العاملة بالمنفذ، بما يضمن تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها، في إطار القواعد والضوابط المنظمة للعمل.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري لمنفذ طابا البري، باعتباره إحدى البوابات الحدودية والسياحية المهمة بالمحافظة، مع الحرص على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للعابرين، بما يعكس الصورة الحضارية لمدينة طابا ومكانتها السياحية والاستراتيجية.