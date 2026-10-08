محادثات مرتقبة بين أوكرانيا وروسيا في أبوظبي برعاية أمريكية

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن هناك توجهًا لأن تُجرى جلسات تفاوضية برعاية أمريكية، على الأرجح في أبوظبي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني يوجه لحلفائه رسالة مفادها أنه معني بنجاح المفاوضات ومستعد للبدء فيها، من دون وضع شروط مسبقة.

وأضاف أبو الرب، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الموقف يهدف إلى تحقيق ثلاثة أمور، أولها تفهّم حلفاء أوكرانيا لموقفها والتأكيد أنها غير متعنتة، وأن خيار السلام لا يزال مطروحًا من الجانب الأوكراني، متابعا أن الأمر الثاني يتمثل في ضمان ديمومة وسلاسة وصول المساعدات التي تحتاج إليها أوكرانيا، خاصة المساعدات الدفاعية.

وأشار رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار إلى أن الموقف الأوكراني يبعث برسالة إلى روسيا بأن عنوان المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون بدء جلسات مباشرة للوصول إلى مقاربة، لافتًا إلى أن الحرب مستمرة للعام الخامس من دون حسم عسكري، مضيفا أن شدة وحدّة الهجمات بين الجانبين تتزايد، بما يؤدي إلى استنزاف البنى التحتية الاستراتيجية.

https://www.youtube.com/shorts/BRejOv3dJP4?t=13&feature=share