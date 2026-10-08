الدفاع التركية: نشر قواتنا في السعودية سيتم وفق الدستور والقوانين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بحث الإجراءات اللازمة لتوفير ونشر قوات وقدرات عسكرية متفق عليها في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال اجتماع "تحالف مكة" الذي عُقد في العاصمة الرياض.



وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع ناقش التدابير المطلوبة لتأمين ونشر القوات والقدرات العسكرية التي تم التوافق بشأنها مع الجانب السعودي.

وشدد أكتورك على أن تنفيذ هذه الخطوة سيتم وفقاً للدستور والتشريعات التركية ذات الصلة، بحسب ما نقلته قناة "تي آر تي" التركية.



ويأتي طرح الملف في إطار تنامي التعاون العسكري والأمني بين أنقرة والرياض، والذي يشمل مجالات الصناعات الدفاعية والتدريب والتنسيق العملياتي وتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.



وتعكس المناقشات توجه البلدين نحو توسيع أطر الشراكة الدفاعية، فيما تترقب الأوساط خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت المباحثات ستتحول إلى خطوات عملية على الأرض بشأن نشر القوات داخل السعودية، أم ستبقى في إطار التفاهمات الأولية.