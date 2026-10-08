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استخراج قيد عائلي للزوج بالموبايل.. الرابط والخطوات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخراج قيد عائلي للزوج بالموبايل.. الرابط والخطوات

استخراج قيد عائلي
استخراج قيد عائلي
رشا عوني

يحتاج البعض لـ استخراج قيد عائلي مميكن بشكل عاجل دون الحاجة للذهاب لمكتب السجل المدني، حيث أصبح بإمكانك الآن استخراج قيد عائلي مميكن أونلاين من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية المصرية .

وتوفر وزارة الداخلية خدماتها الإلكترونية من خلال موقعها الرسمي،ولكي تستفيد من تلك الخدمات، يجب إنشاء حساب على الموقع من خلال الضغط على خانة «تسجيل دخول» الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية، ثم اختيار «إنشاء حساب جديد» وإدخال البيانات الشخصية الصحيحة والرقم القومي للاستفادة من الخدمات المقدمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي عبر موقع وزارة الداخلية

رابط استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى عبر الإنترنت من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

خطوات استخراج القيد العائلي أونلاين



1- الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمات الأحوال المدنية من القائمة الرئيسية.

3- الضغط على استخراج قيد عائلي مميكن.

4- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر.

5- إدخال بيانات مقدم الطلب وصلة القرابة وسبب استخراج القيد.

6- تحديد طريقة الاستلام (البريد للمنزل أو السجل المدني).

7- سداد الرسوم إلكترونيًا ببطاقة الدفع أو خدمة فوري.

استخراج قيد عائلي مستعجل.. تعرف على أسرع الطرق | قناة صدى البلد

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي

- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الزوجين مميكنة.

- صورة شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- صورة شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.

- نموذج 40.

- صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الحصول على القيد العائلي.

- صورة وثيقة الزواج أو الطلاق مميكنة.

يتم نقل المستخدم إلى صفحة ويب جديدة، سيظهر بمنتصفها قيد عائلي، وبجواره عدد الأشخاص، وبالأسفل كلمة “التالي”، ومن ثم تتبع الخطوات، ووضع البيانات المطلوبة، وأخيرا نظام الدفع، وهو الأمر الذي سيتطلب 15 دقيقة للانتهاء.

استخراج قيد عائلى مميكن أونلاين بكل سهولة من البيت | تكلفة القيد العائلى المميكن

 استخراج قيد عائلي إلكتروني موقع وزارة الداخلية

أتاحت وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن تنفيذ العملية بالكامل خلال دقائق قليلة عبر الخطوات التالية:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي:(https://moi.gov.eg)

2. اختيار قسم دليل الخدمات من القائمة الرئيسية.

3. النزول إلى بند الأحوال المدنية ثم الضغط على خدمة قيد عائلي.

4. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تتضمن خيار تحديد عدد أفراد القيد العائلي، ثم الضغط على زر التالي.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتشمل بيانات الأسرة كاملة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة لإتمام الطلب بنجاح.

وتستغرق عملية تقديم الطلب نحو خمس عشرة دقيقة فقط في حال توفر البيانات والمستندات اللازمة دون أخطاء.

استخراج قيد عائلي مستعجل

 تبلغ رسوم استخراج القيد العائلي المستعجل 65 جنيهًا مصريًا، سواء تم التقديم عبر مكاتب السجل المدني أو الماكينات الذكية المتوفرة في المولات التجارية. أما في حالة طلب القيد العائلي إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية، فقد يتم فرض رسوم إضافية على خدمة التوصيل إلى المنزل.

القيد العائلي العادي والمستعجل

  • القيد العائلي العادي: يستغرق استخراجه من 7 إلى 10 أيام، وتكون تكلفته أقل.
  • القيد العائلي المستعجل: يتم استخراجه في نفس اليوم أو خلال يومين كحد أقصى، لكن تكلفته أعلى بسبب سرعة الإنجاز.

أسعار استخراج القيد العائلي 2026

حددت وزارة الداخلية الأسعار التالية لاستخراج القيد العائلي:

القيد العائلي العادي: 25 جنيهًا.

قيد الزواج: 40 جنيهًا.

القيد العائلي المميكن (إلكتروني): 65 جنيهًا.

 

استخراج قيد عائلي أونلاين

يمكن استخراج قيد عائلى أونلاين من خلال: تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية، https://moi.gov.eg ويتم فتح دليل الخدمات من أعلى يمين البوابة الإلكترونية، ومن ثم من أسفل الأحوال المدنية الضغط على قيد عائلي.

شروط استخراج قيد عائلي أونلاين

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة استخراج القيد العائلي عبر الإنترنت، خاصة عند إعادة استخراجه للمرة الثانية، ومن أبرز هذه الشروط:

-أن تكون جميع شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة مميكنة.

-تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين في بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية.

-وجود وثيقة زواج مميكنة بين الزوجين.

-تسجيل بيانات الأبناء كاملة وبشكل مطابق للوثائق الرسمية.

-في حالات الطلاق أو تعدد الزوجات يجب تسجيل البيانات بدقة وإدراج الرقم القومي لكل زوجة.

-توفير شهادة وفاة مميكنة في حال وجود فرد متوفى داخل الأسرة.

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