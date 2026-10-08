لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي

اشتكى اتحاد بنين لكرة القدم من طريقة تعامل الجانب الأرجنتيني مع بعثة ولاعبي منتخب بلاده، عقب المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، والتي شهدت وداع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمنتخب بلاده.

وكشف الصحفي الشهير رومان مولينا، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن الاتحاد البنيني أعرب عن استيائه من التعامل الذي حظيت به بعثة منتخب بنين عقب المباراة، مشيرًا إلى عدم حصول الفريق على عدد من الأمور التي كانت متوقعة بعد اللقاء.

وأوضح مولينا أن منتخب بنين لم يحصل على أي مكافأة مالية، كما لم يحصل الاتحاد على أي نسبة من إيرادات المباراة، وفقًا لما ذكره في منشوره.

وأضاف الصحفي أن لاعبي منتخب بنين لم تتح لهم فرصة التقاط صور تذكارية مع لاعبي منتخب الأرجنتين، إلى جانب عدم السماح لهم بتبادل القمصان مع لاعبي «راقصي التانجو».

وأشار مولينا إلى أن بعثة منتخب بنين لم يُسمح لها أيضًا بدخول غرفة ملابس المنتخب الأرجنتيني عقب نهاية المباراة.

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب المباراة التي حظيت باهتمام كبير، باعتبارها من أبرز المناسبات المرتبطة بوداع ليونيل ميسي لمنتخب الأرجنتين، وسط حضور جماهيري وترقب واسع لهذه اللحظة.

وتسبب ما كشفه الصحفي الفرنسي في حالة من الجدل، خاصة مع اعتراض الجانب البنيني على تفاصيل التنظيم والتعامل مع بعثته ولاعبيه عقب نهاية اللقاء.