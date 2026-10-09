الخطوط السعودية: مقتل أحد موظفينا في واقعة مطار الملك خالد الدولي في الرياض



أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرّض مطار الملك خالد الدولي، لاعتداءين استهدف الأول مرافق المطار، فيما استهدف الثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودية ؛ فقد أسفر الاعتداءان عن قتل 3 مواطنين سعوديين من بينهم أحد موظفي الهيئة ، وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والبليغة.

كما نتج عنهما بعض الأضرار المادية.

وأفادت تقارير بأن الفصائل المسلحة اليمنية استخدموا صاروخين كروز في أحدث هجوم لهم، حيث دمرت الفصائل اليمنية طائرة خالية من الركاب تابعة للناقلة الوطنية السعودية في غارة على مطار الرياض الرئيسي، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية.

وأظهرت لقطات من مطار الملك خالد الدولي طائرة ركاب سعودية مشتعلة بينما كان رجال الإطفاء يكافحون النيران يوم الخميس.