هل يستحق هاتف Galaxy S26 Ultra الشراء؟.. السعر والمواصفات

لطالما كانت سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي إس ألترا مثالاً يحتذى به في فئة الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد، إذ تجمع بين أحدث التقنيات، وأفضل الكاميرات، وأرقى ميزات برمجيات سامسونج. وبينما لا نزال ننتظر سلسلة جالاكسي إس 26، كشفت العديد من الشائعات والتسريبات عن تفاصيل كثيرة حول أحدث هواتفها الرائدة.

هواتف سامسونج جالاكسي إس ألترا

كشفت هذه التقارير أن هاتف Galaxy S26 Ultra وبقية هواتف سامسونج سيحصلون على تحديثات طفيفة مقارنةً بسابقيه. مع ذلك، قد يُشكّل هاتف Galaxy S27 Ultra المُقرر إطلاقه عام 2027 نقلةً نوعيةً حقيقيةً بعد سنوات من التغييرات الطفيفة. فهل يُمكن أن يكون هذا الهاتف الرائد من سامسونج؟

تشير التسريبات إلى أن سامسونج تستكشف تقنية جديدة ومبتكرة لفتح الهاتف بالوجه، والتي يُمكن دمجها مع ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. يبدو أن الهدف هو تحسين الأمان وسهولة الاستخدام من خلال آلية مصادقة وجه أكثر فعالية، مما قد يجعل القياسات الحيوية أسرع وأكثر أمانًا من أي وقت مضى.

جالاكسي إس 26 ألترا

إذا طُبّق هذا النظام بشكل جيد، فقد يُصبح منافسًا حقيقيًا لتقنية Face ID من آبل. كما سيُساعد سامسونج على التميّز عن باقي هواتف أندرويد الرائدة، من خلال توفير ميزة فتح القفل بالوجه بشكل آمن دون الحاجة إلى مستشعرات خارجية أو حيل تسويقية. مع ذلك، وكما هو الحال مع جميع الشائعات الأولية حول القياسات الحيوية، سيكمن الاختبار الحقيقي في موثوقيته وضمانات الخصوصية.

لطالما كان أداء الكاميرا نقطة محورية في هواتف سلسلة Ultra، وهاتف S27 Ultra ليس استثناءً. أشارت تقارير مبكرة إلى أن سامسونج قد تُرقّي الكاميرا الرئيسية إلى 200 ميجابكسل، مما أثار حماس عشاق الكاميرات

أشارت شائعات حديثة إلى أن سامسونج تخطط لتحديث مستشعرات الكاميرا الرئيسية، والعدسة فائقة الاتساع، وكاميرا السيلفي.

لذا، بينما قد تشهد تقنية التصوير ككل تحسينات، إلا أن بعض الجوانب، مثل تقريب المنظار، قد لا ترقى إلى مستوى التوقعات. يعتقد بعض المحللين أن المستشعر الأكبر سيُقدم تحسينات متنوعة تُساعد الجهاز على منافسة الهواتف الرائدة الأخرى.



سامسونج إكسينوس 2800



على الجانب الآخر ليس من المحتمل أن ينتقل هاتف S27 Ultra إلى معالج Exynos بتقنية 2 نانومتر. تشير تسريبات صدرت مطلع هذا الشهر إلى أن هذا المعالج قد يُطلق عليه اسم Exynos 2700 ، وسيُقدم تصميمًا حراريًا مُحسّنًا، وأداءً أفضل، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.