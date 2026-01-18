سامسونج تتراجع عن خطط Galaxy S26 الجديدة وتلغي طراز Edge

أظهر تقرير جديد أن سامسونج قررت التراجع عن جزء كبير من خططها التجريبية مع سلسلة Galaxy S26 والعودة إلى التشكيلة المألوفة بعد أداء مبيعات أقل من المتوقع لهاتف Galaxy S25 Edge.

ووفقًا للتقرير، ألغت الشركة رسميًا طراز Galaxy S26 Edge الذي كان سيخلف S25 Edge، كما تراجعت عن فكرة تغيير اسم الهاتف الأساسي إلى Galaxy S26 Pro، لتبقي على تسمية Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus بالشكل التقليدي.

خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في إستراتيجية الهواتف الرائدة

يشير التقرير إلى أن سامسونج كانت ترى في S25 Edge خطوة هجومية لمواجهة هاتف iPhone Air من آبل، ضمن سلسلة من المنتجات التي سعت من خلالها لمجاراة منافستها، بدءًا من الساعات اللاسلكية وسماعات الأذن، مرورًا بسماعة Galaxy XR، ووصولًا إلى Galaxy Z Fold 7.

لكن مع تعثر مبيعات S25 Edge، فضّلت الشركة – بحسب التقرير – العودة إلى منطقة الأمان بدل الاستمرار في توسيع تشكيلتها بطرازات جديدة ذات هوية تصميمية مختلفة.

تحسينات كانت قيد التطوير على بطارية S26 Edge

يذكر التقرير أن طراز Galaxy S26 Edge، قبل إلغائه، كان قد وصل إلى مرحلة تطوير متقدمة، مع خطط لزيادة سعة البطارية من 3,900 mAh في الجيل السابق إلى نحو 4,300 mAh، إلى جانب تصميم أنحف.

كما أشارت التسريبات إلى أن سامسونج كانت تختبر بطاريات بتقنية السيليكون-الكربون لهذا الخط، وهو ما كان يمكن أن يجعل طرازات Edge المستقبلية من أكثر الهواتف جاذبية في فئتها من حيث كثافة الطاقة مقابل الحجم.

Galaxy S26 Ultra يحصل على ترقيات محسوبة

على الرغم من التراجع عن توسيع التشكيلة، يتوقع التقرير أن تبقى سلسلة Galaxy S26 “صلبة” من حيث المواصفات، مع حصول Galaxy S26 Ultra على تحسينات بارزة تشمل شاشة بميزة “خصوصية العرض” الجديدة وفتحة عدسة أوسع في الكاميرا الرئيسية.

ومع ذلك، يُقدَّم الجيل الجديد بوصفه استمرارًا لنمط التحسينات الطفيفة السنوية أكثر من كونه قفزة جذرية في تصميم أو تجربة استخدام الهواتف الرائدة من سامسونج.

سوق أندرويد يتغير بسرعة ومنافسون أكثر جرأة

ينقل التقرير صورة سوق أندرويد الحالية كمشهد باتت فيه هواتف سامسونغ الرائدة أقل تميزًا مقارنة بالماضي، مع بروز شركات مثل Xiaomi وOppo وHonor التي تدفع ببطاريات تصل إلى 10,000 mAh في بعض هواتفها الاقتصادية، إلى جانب استخدام أحدث شرائح Snapdragon في فئات سعرية أقل.

ووفق صياغة الكاتب، فإن هواتف Galaxy الرائدة باتت تميل إلى لعب دور “المعادِل القياسي لأجهزة iPhone في عالم أندرويد”، وهو موقع يمكن لأي شركة أكثر جرأة في التجريب أن تنافس عليه أو تنتزعه في أي وقت.

بهذه المعطيات، يرسم التقرير ملامح سلسلة Galaxy S26 كجيل يقدم خطوة تقنية محدودة إلى الأمام في طراز Ultra، يقابلها تراجع في شجاعة سامسونج على صعيد تنويع الطرز وتجربة صيغ جديدة مثل Edge، في استمرار لنمط تفضيل الشركة “الآمن والمألوف” على محاولات الابتكار الأعلى مخاطرة في سوق تتغير بسرعة.