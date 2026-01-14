سامسونج تحدّد موعد إطلاق Galaxy S26 وتواجه مُعضلة تسعير النسخة الألترا

أكد تسريب جديد من منصة Dealabs أن حدث Galaxy Unpacked المخصص للكشف عن سلسلة Galaxy S26 سيُعقد في 25 فبراير 2026 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا (10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، 1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي).

يشير التقرير إلى أن الهواتف ستطرح للبيع في أوروبا في 11 مارس 2026، أي ضمن نافذة 14–16 يومًا التقليدية التي اعتادت سامسونج الالتزام بها بين الإعلان وتاريخ التوفر في الأسواق خلال السنوات الماضية.

اللافت هذه المرة أن 11 مارس يوافق يوم الأربعاء، في حين اعتادت سامسونج إطلاق هواتفها الرائدة يوم الجمعة.

وبرغم أن Dealabs تحدث عن السوق الأوروبية تحديدًا، يرجّح التقرير أن يكون 11 مارس موعدًا للإطلاق العالمي أيضًا، بما في ذلك السوق الأميركية، انسجامًا مع نهج سامسونج في الأجيال الأخيرة من سلسلة Galaxy S.

زيادة أسعار مُحتملة تضغط على سياسة العروض العدوانية

بعد أسابيع من تقارير إعلامية كورية حول نية سامسونج رفع أسعار سلسلة Galaxy S26، خرج مسؤولون تنفيذيون في الشركة ليؤكدوا علنًا أن زيادة السعر “احتمال قائم بجدية”، في ظل أزمة ارتفاع تكاليف الذاكرة والشرائح التي تضرب القطاع بأكمله.

في مقابلة مع رويترز خلال معرض CES 2026، قال الرئيس التنفيذي المشارك تي إم روه إن “لا شركة في مأمن” من ضغوط ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة الناتجة عن تحويل قدر كبير من الطاقة الإنتاجية إلى مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واصفًا احتمال رفع الأسعار بأنه “أمر لا مفر منه”.

تقدّر صحيفة ET News الكورية أن سامسونج تدرس زيادات في نطاق يتراوح بين 44 ألف وون (نحو 31 دولارًا) و88 ألف وون (نحو 62 دولارًا) لكل طراز في السلسلة.

ووفق حسابات فوربس، قد يعني ذلك أن تبدأ الأسعار التقريبية في الولايات المتحدة عند حوالي 859 دولارًا للطراز الأساسي، و1,059 دولارًا لطراز Plus، و1,359 دولارًا لهاتف Galaxy S26 Ultra.

عروض التخزين المزدوج تحت التهديد

يحذر التقرير من أن الضحية الأكبر لارتفاع الأسعار قد لا تكون الأسعار الرسمية وحدها، بل سياسة سامسونج التقليدية في تقديم عروض عدوانية على هواتفها الرائدة، خصوصًا Galaxy S26 Ultra.

تشير ET News إلى أن الشركة تدرس إلغاء عرض التخزين المزدوج الذي اعتادت تقديمه في فترة الطلب المسبق (مثل ترقية مجانية من 256 جيجابايت إلى 512 جيجابايت)، وهي خطوة يمكن أن تمثّل مؤشرًا سلبيًا على مستقبل العروض السخية التي خفّضت فعليًا تكلفة اقتناء الطرازات الألترا في الأجيال السابقة.

على سبيل المثال، خلال الجمعة السوداء الماضية، خفضت سامسونج سعر Galaxy S25 Ultra سعة 512 جيجابايت إلى 859.99 دولارًا، مع خصم مباشر قدره 400 دولار دون اشتراط استبدال جهاز، بالإضافة إلى عروض مبادلة بهوامش مرتفعة لمن يسلّمون هواتف قديمة.

وحتى قبل ستة أسابيع من إطلاق S26، كان أفضل تخفيض على S25 Ultra 512 جيجابايت في 2026 هو 1,119.99 دولارًا، ما يبرز مدى عمق العروض السابقة وصعوبة تكرارها مع ارتفاع تكاليف المكوّنات.

هل ما زال يمكن الحصول على S26 Ultra بسعر أقل من 900 دولار؟

يرجّح التقرير أن طرح Galaxy S26 Ultra بسعة 512 جيجابايت بسعر أقل من 900 دولار خلال عروض كبرى مثل الجمعة السوداء قد يصبح “شبه مستحيل” في ضوء معطيات السوق الحالية، أو على الأقل أقل احتمالًا مما كان عليه مع S25 Ultra.

ويرى الكاتب أن سامسونج، التي بنت جزءًا كبيرًا من استراتيجيتها التسويقية على خصومات ضخمة، وأكواد تخفيض متكررة، وعروض تجميع منتجات (مثل تقديم هاتف Galaxy S مجاني مع شراء بعض أجهزة التلفزيون)، قد تضطر إلى إعادة تصميم نوعية العروض لتخفيف أثرها على هوامش الأرباح.

من بين الخيارات التي يطرحها التقرير أن تميل الشركة أكثر إلى تقديم أجهزة أو خدمات مجانية بدل خفض سعر الهاتف نفسه مباشرة، مثل إرفاق أجهزة لوحية أو ساعات أو حواسيب محمولة مع حزم مختارة، غير أن هذه الأجهزة تعاني هي الأخرى من تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة، ما يجعل مساحة المناورة محدودة.

خيار آخر هو رفع أسعار أجهزة أخرى مثل سلسلة Galaxy A الاقتصادية والمتوسطة للمساهمة في إبقاء أسعار Galaxy S26 “تنافسية ظاهريًا” في قمة السوق، وفق ما نقله تقرير سابق عن صحيفة Maeil Business الكورية.

من الصفقات إلى الاشتراكات

يرجّح التقرير أنه إذا استمرت أسعار الذاكرة في الارتفاع مدفوعة بالطلب الهائل من قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تدفع سامسونج أكثر في اتجاه هدايا البرمجيات والاشتراكات المدفوعة بدل التخفيضات المباشرة الكبيرة على سعر الأجهزة.

وقد سبق أن شاهد المستخدمون عروضًا مكررة تمنح مشتري هواتف وأجهزة Galaxy اشتراكًا مجانيًا لمدة 12 شهرًا في Perplexity Pro، إلى جانب عروض سابقة اشتملت على عام مجاني من Disney+ أو اشتراكات في خدمات مثل Adobe Lightroom وSiriusXM وPeacock Premium.

في هذا السيناريو، قد تصبح قيمة الحزمة الإجمالية – هاتف Galaxy S26 Ultra مرفقًا بباقات برمجية وخدمات رقمية – هي أداة سامسونج الأساسية للحفاظ على جاذبية عروضها في نظر المستهلكين، حتى لو لم تعد قادرة على خفض السعر الفعلي للجهاز إلى المستويات “الاستثنائية” التي عرفتها الأجيال السابقة، خاصة في مواسم مثل الجمعة السوداء أو فترات ما قبل الإطلاق.

إلغاء Galaxy S26 Edge

في تحديث جديد بتاريخ 13 يناير، نقلت صحيفة The Elec الكورية تأكيدًا إضافيًا على أن سامسونج ألغت رسميًا هاتف Galaxy S26 Edge، وأن الطراز Galaxy S26 Plus سيحلّ محله ضمن السلسلة هذا العام.

وبحسب التقرير، اتخذت الشركة هذا القرار في أكتوبر الماضي بعد أداء مخيّب لمبيعات كل من Galaxy S25 Edge وiPhone 17 Air، ما منح سامسونج وقتًا أقصر من المعتاد لإعادة تصميم وتصنيع بديل من فئة Plus.

تشير المعلومات إلى أن Galaxy S26 Plus سيحمل شاشة بقياس 6.66 بوصة، وهي أصغر قليلًا من شاشة S25 Plus البالغة 6.7 بوصة، وأن سامسونج فكرت في البداية في استخدام لوحة OLED التي طُورت من أجل S26 Edge قبل إلغائه، لكنها عادت في النهاية إلى اعتماد شاشة أقرب إلى تلك المستخدمة في S25 Plus.

وتضيف The Elec أن بعض مكوّنات Galaxy S25 Plus يتوقع إعادة استخدامها في S26 Plus نظرًا لضيق الوقت، بينما ستحصل النسخة الأساسية Galaxy S26 على زيادة طفيفة في حجم الشاشة من 6.2 إلى 6.27 بوصة.

بهذه المعطيات، يرسم التقرير صورة لسلسلة Galaxy S26 تقف عند تقاطع صعب بين تكاليف إنتاج متصاعدة، وتوقعات متضخمة للعروض والخصومات لدى جمهور اعتاد صفقة “رائد بأقل من 900 دولار”، ما يجعل قرارات التسعير ونوعيات العروض حول Galaxy S26 Ultra تحديدًا من أكثر الملفات حساسية في إستراتيجية سامسونج للهواتف الرائدة خلال 2026.