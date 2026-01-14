تسريب يحدد موعد إطلاق Galaxy S26 في الأسواق العالمية

انتشرت معلومات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التقنية، تشير إلى موعد محتمل لإطلاق هاتف "Galaxy S26" الجديد من سامسونج في الأسواق العالمية، وفق تسريبات من مصادر مقربة من الشركة الكورية الجنوبية.

تفاصيل التسريب الرئيسية

نقلت حسابات متخصصة في أخبار الهواتف الذكية على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن إطلاق سلسلة "Galaxy S26" قد يتم في الربع الأول من عام 2026، تحديدًا في شهر فبراير أو مارس القادم.

يأتي هذا التسريب من خلال صور تسرب لتغليف الجهاز، تظهر تاريخ الإصدار المتوقع، مع التركيز على النسخة الأساسية "Galaxy S26" وإصداراتها المتقدمة مثل "Ultra".

لم تصدر سامسونج أي تأكيد رسمي حتى الآن، لكن التسريبات تتوافق مع جدولها السنوي التقليدي لإطلاق هواتف "Galaxy S".

خلفية سلسلة Galaxy S

تُعد سلسلة "Galaxy S" من أبرز منتجات سامسونج في سوق الهواتف الذكية، حيث شهدت الإصدارات السابقة تحسينات في معالجات "Snapdragon" وكاميرات متقدمة ودعم الذكاء الاصطناعي.

في السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة الإصدارات في فبراير أو مارس، كما حدث مع "Galaxy S25" العام الماضي.

dتوقع أن يركز "Galaxy S26" على تقنيات الجيل السابع من الذكاء الاصطناعي وشاشات محسنة، بناءً على الاتجاهات السابقة.

ردود الفعل الأولية

أثار التسريب تفاعلات واسعة بين عشاق التكنولوجيا، مع آلاف التعليقات والمشاركات على المنصات الرقمية.

سيتابع المتابعون التقارير الرسمية من سامسونغ، التي عادة ما تسبق الإعلان بفيديوهات تشويقية وفعاليات عالمية.