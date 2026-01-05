تسريبات جديدة ترجح إطلاق Galaxy S26 في الربع الأول من 2026

تكشف تسريبات حديثة عن صورة أكثر وضوحًا للجدول الزمني المتوقع لإطلاق سلسلة Galaxy S26، مع اتفاق التقارير على أن الإعلان سيكون في الربع الأول من 2026، وإن اختلفت حول اليوم المحدد.

وبحسب تقرير موسّع، يجري الحديث عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية: إعلان في أواخر يناير مع بدء الشحن والتوفر في منتصف فبراير، أو حدث في منتصف فبراير مع طرح تجاري بعد أيام، أو إطلاق متأخر نسبيًا في أواخر فبراير مع مبيعات تمتد إلى أوائل مارس 2026.

سيناريو الإعلان المبكر في كوريا أولًا

توضح إحدى التسريبات أن سامسونج قد تختار الكشف عن سلسلة Galaxy S26 في موطنها كوريا الجنوبية في أواخر يناير 2026، على أن يبدأ شحن الأجهزة في الأسواق الرئيسة خلال النصف الأول من فبراير.

ويرى هذا السيناريو أن الشركة ستحافظ بذلك على تقليد إطلاق مبكر نسبيًا مقارنة بالمنافسين، مع منحها وقتًا إضافيًا قبل موسم المؤتمرات الكبرى مثل MWC برشلونة للترويج لقدرات Galaxy S26 وGalaxy AI بشكل منفصل.

طرح متزامن تقريبًا مع بدء الشحن

سيناريو آخر متداول يشير إلى إمكانية إقامة حدث Galaxy Unpacked في منتصف فبراير، بحيث يُفتح باب الطلب المسبق فور انتهاء المؤتمر، ثم تبدأ عمليات التسليم وطرح الهواتف في المتاجر بعد فترة قصيرة.

ويضع هذا التوقيت سامسونج في موقع متقدم قبل إطلاقات منافسين محتملين في أواخر فبراير وبداية مارس، مع الاستفادة من الزخم الإعلامي المحيط بمعرض MWC دون أن يكون الإعلان نفسه جزءًا رسميًا من فعاليات المعرض.

تسريب يركز على تاريخ 25 فبراير 2026

تمنح موجة تسريبات أخرى الأفضلية لتاريخ 25 فبراير 2026، إذ تشير تقارير من كوريا الجنوبية ومصادر متطابقة إلى أن سامسونج قد تعقد حدث Galaxy Unpacked في سان فرانسيسكو في ذلك اليوم، مع بدء البيع في أوائل مارس.

وتصف هذه المصادر هذا التوقيت بأنه «تأخير طفيف» مقارنة بسلسلة Galaxy S25 التي كشف عنها في 22 يناير 2025، لكنه يمنح سامسونج فسحة إضافية لمعالجة أي تعقيدات إنتاجية مرتبطة بتغييرات التصميم وترتيبات الشرائح في Galaxy S26 Ultra وبقية طرازات السلسلة.

استبعاد شائعات التأجيل إلى مارس

يشير تقرير PhoneArena إلى أن شائعة سابقة تحدثت عن تأجيل إطلاق سلسلة Galaxy S26 إلى مارس 2026 بسبب مشكلات تقنية وتأخر في التصنيع، غير أن التسريبات اللاحقة عدّت هذا الاحتمال «بعيدًا» بعد تحسن الجدول الزمني للإنتاج.

وبناءً على التقاطع بين المصادر، يبدو أن نافذة الإطلاق الواقعية تمتد بين أواخر يناير وأواخر فبراير 2026، مع بقاء تاريخ 25 فبراير أبرز المرشحين حتى الآن، في انتظار إعلان سامسونج الرسمي عن موعد ومكان حدث Galaxy Unpacked المقبل.