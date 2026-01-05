قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي خلال لقاء مصر وبنين
ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد تسجيل محمد صلاح أمام بنين
مبروك لمصر.. محمد رمضان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على بنين بأمم أفريقيا
لأول مرة .. محمد صلاح يسجل 3 أهداف في كأس الأمم الأفريقية
وزير البترول الأسبق: العمالة المصرية ذكية جدا وتحتاج إلى هذا الأمر
منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة ترجح إطلاق Galaxy S26 في الربع الأول من 2026

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

تكشف تسريبات حديثة عن صورة أكثر وضوحًا للجدول الزمني المتوقع لإطلاق سلسلة Galaxy S26، مع اتفاق التقارير على أن الإعلان سيكون في الربع الأول من 2026، وإن اختلفت حول اليوم المحدد. 

وبحسب تقرير موسّع، يجري الحديث عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية: إعلان في أواخر يناير مع بدء الشحن والتوفر في منتصف فبراير، أو حدث في منتصف فبراير مع طرح تجاري بعد أيام، أو إطلاق متأخر نسبيًا في أواخر فبراير مع مبيعات تمتد إلى أوائل مارس 2026. 

 سيناريو الإعلان المبكر في كوريا أولًا

توضح إحدى التسريبات أن سامسونج قد تختار الكشف عن سلسلة Galaxy S26 في موطنها كوريا الجنوبية في أواخر يناير 2026، على أن يبدأ شحن الأجهزة في الأسواق الرئيسة خلال النصف الأول من فبراير. 

ويرى هذا السيناريو أن الشركة ستحافظ بذلك على تقليد إطلاق مبكر نسبيًا مقارنة بالمنافسين، مع منحها وقتًا إضافيًا قبل موسم المؤتمرات الكبرى مثل MWC برشلونة للترويج لقدرات Galaxy S26 وGalaxy AI بشكل منفصل. 

طرح متزامن تقريبًا مع بدء الشحن

سيناريو آخر متداول يشير إلى إمكانية إقامة حدث Galaxy Unpacked في منتصف فبراير، بحيث يُفتح باب الطلب المسبق فور انتهاء المؤتمر، ثم تبدأ عمليات التسليم وطرح الهواتف في المتاجر بعد فترة قصيرة. 

ويضع هذا التوقيت سامسونج في موقع متقدم قبل إطلاقات منافسين محتملين في أواخر فبراير وبداية مارس، مع الاستفادة من الزخم الإعلامي المحيط بمعرض MWC دون أن يكون الإعلان نفسه جزءًا رسميًا من فعاليات المعرض. 

تسريب يركز على تاريخ 25 فبراير 2026

تمنح موجة تسريبات أخرى الأفضلية لتاريخ 25 فبراير 2026، إذ تشير تقارير من كوريا الجنوبية ومصادر متطابقة إلى أن سامسونج قد تعقد حدث Galaxy Unpacked في سان فرانسيسكو في ذلك اليوم، مع بدء البيع في أوائل مارس. 

وتصف هذه المصادر هذا التوقيت بأنه «تأخير طفيف» مقارنة بسلسلة Galaxy S25 التي كشف عنها في 22 يناير 2025، لكنه يمنح سامسونج فسحة إضافية لمعالجة أي تعقيدات إنتاجية مرتبطة بتغييرات التصميم وترتيبات الشرائح في Galaxy S26 Ultra وبقية طرازات السلسلة. 

استبعاد شائعات التأجيل إلى مارس  

يشير تقرير PhoneArena إلى أن شائعة سابقة تحدثت عن تأجيل إطلاق سلسلة Galaxy S26 إلى مارس 2026 بسبب مشكلات تقنية وتأخر في التصنيع، غير أن التسريبات اللاحقة عدّت هذا الاحتمال «بعيدًا» بعد تحسن الجدول الزمني للإنتاج. 

وبناءً على التقاطع بين المصادر، يبدو أن نافذة الإطلاق الواقعية تمتد بين أواخر يناير وأواخر فبراير 2026، مع بقاء تاريخ 25 فبراير أبرز المرشحين حتى الآن، في انتظار إعلان سامسونج الرسمي عن موعد ومكان حدث Galaxy Unpacked المقبل.

Galaxy S26 Galaxy سلسلة Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الخارجية للتهنئة بعيد الميلاد| صور

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل رئيس نادي القضاة ورئيس هيئة النيابة الإدارية للتهنئة بعيد الميلاد | صور

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد