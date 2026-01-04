موعد ومكان بث حدث Galaxy Unpacked 2026

أعلنت سامسونج عن إقامة أول حدث Galaxy Unpacked لعام 2026 يوم 22 يناير بمدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الهادئ (1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي، 8 مساءً بتوقيت وسط أوروبا).​

ويبث الحدث مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة سامسونج وقناتها على يوتيوب، مع إتاحة إعادة مشاهدة كاملة لاحقًا من خلال التسجيل الرسمي الذي نشرته الشركة بعنوان Galaxy Unpacked January 2025 Official Replay.​​

سلسلة Galaxy S25 نجمة الحدث بثلاثة طرازات

تؤكد سامسونج أن نجم الحدث سيكون سلسلة Galaxy S25 الجديدة، التي تضم ثلاثة طرازات رئيسية هي Galaxy S25 وGalaxy S25+ وGalaxy S25 Ultra، مع وعود برفع «معايير الذكاء الاصطناعي على الهواتف» من خلال منصة Galaxy AI.​

وتشير المواد الترويجية والتقارير المتخصصة إلى أن السلسلة تستهدف تقديم تجربة استخدام أكثر تخصيصًا وسلاسة، عبر دمج عميق لوكلاء الذكاء الاصطناعي في واجهة One UI 7، بما يشمل الكتابة الذكية، وترجمة المكالمات، وتوليد المحتوى داخل التطبيقات.​

كيفية متابعة الحدث عبر البث المباشر

يمكن للمستخدمين متابعة Galaxy Unpacked 2026 مباشرة من خلال صفحة الحدث على Samsung.com، أو عبر قناة سامسونج الرسمية على يوتيوب، حيث يتم تضمين رابط البث قبل بدء الحدث.​

وتشير سامسونج إلى أن الحضور المباشر يقتصر على المدعوين ووسائل الإعلام والشركاء، في حين يُتاح لعامة المستخدمين حول العالم متابعة كافة الإعلانات في الوقت الفعلي عبر الإنترنت، مع توفير نسخة مترجمة بلغة الإشارة الأميركية في تسجيل منفصل.​​

أبرز التوقعات: تركيز على الذكاء الاصطناعي ومنتجات مكمّلة

وفق تغطيات مواقع تقنية متخصصة، من المنتظر أن يشهد الحدث استعراضًا موسعًا لمنصة Galaxy AI وكيفية تكاملها مع خدمات جوجل، خاصة نموذج Gemini داخل سلسلة Galaxy S25، إلى جانب توضيح جديد لدور الذكاء الاصطناعي في الكاميرا، والألعاب، والصحة، وإدارة المنزل الذكي.​

كما تتوقع تقارير من Android Authority وEngadget ظهور لمحات أو «تشويقات» لأجهزة أخرى، مثل الجيل الثاني من الخاتم الذكي Galaxy Ring 2، وربما نظارات واقع معزز تعمل مع نظام Android XR، رغم أن هذه الأجهزة ليست محور الحدث الرئيسي وفق معظم التسريبات.​

ملخص ما أعلنت عنه سامسونج في إعادة الحدث الرسمية

تُظهر إعادة البث الرسمية التي نشرتها سامسونج أن برنامج الحدث يشمل فقرات مخصصة لعرض طرق جديدة لإنجاز المهام باستخدام Galaxy S25 مع Gemini، واستعراض تصميم السلسلة، وقدرات التصوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وميزات الصحة واللياقة، والتحكم في الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى التزامات الشركة في مجال الاستدامة.​​

وتؤكد سامسونج في ملخصها الرسمي أن سلسلة Galaxy S25 تمثل «منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي المحمول»، مع واجهة One UI 7 ووكلاء مدمجين على مستوى النظام، في خطوة تهدف إلى جعل مزايا الذكاء الاصطناعي جزءًا أصيلًا من تجربة الهاتف اليومية، وليس مجرد إضافات منفصلة.