مواعيد مباريات مودرن سبورت في المرحلة النهائية للدوري

أقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز دوري نايل موسم ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

وجاءت مباريات فريق مودرن سبورت على النحو التالي:

كهرباء الإسماعيلية * مودرن سبورت - يوم ٢٢ مارس - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد الاسماعيلية.

مودرن سبورت * وادي دجلة - يوم ٤ ابريل - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد القاهرة.

حرس الحدود * مودرن سبورت - يوم ٨ ابريل - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد المكس.

مودرن سبورت * الجونة - يوم ١٤ ابريل - الساعة ٥ م - على ملعب ستاد القاهرة.

مودرن سبورت* زد - يوم ١٩ ابريل - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد القاهرة.

الإسماعيلي * مودرن سبورت - يوم ٢٤ ابريل - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد الاسماعيلية.

مودرن سبورت * طلائع الجيش - يوم ٢٩ ابريل - الساعة ٨ م - على ملعب ستاد القاهرة.

البنك الاهلي * مودرن سبورت - يوم ٣ مايو- الساعة ٨ م- على ملعب ستاد القاهرة.

مودرن سبورت * الاتحاد السكندري- يوم ٨ مايو- الساعة ٨ م- على ملعب ستاد القاهرة.

فاركو * مودرن سبورت- يوم ١٢ مايو -الساعة ٨ م- على ملعب المكس.

بتروجت * مودرن سبورت- يوم ١٧ مايو- الساعة ٨ م- على ملعب بتروسبورت.

مودرن سبورت * غزل المحلة- على ملعب ستاد القاهرة.. يحدد الموعد لاحقًا

المقاولون العرب * مودرن سبورت -على ملعب ستاد المقاولون العرب.. يحدد الموعد لاحقًا