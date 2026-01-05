قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
حمادة صدقي: منتخبنا يتمتع بروح قتالية.. وحسام حسن يتدخل لضبط طرق اللعب بسرعة
أحمد موسى بعد تأهل الفراعنة لربع نهائي أمم أفريقيا: رسالة قوية من منتخب مصر والتحكيم يثير الجدل
تكنولوجيا وسيارات

تقرير جديد يكشف أبرز نقاط قوة سلسلة Galaxy S26 مع ميزة خصوصية حصرية في شاشة Ultra

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشف تقرير حديث عن مجموعة من نقاط القوة الرئيسية المنتظَرة في سلسلة Galaxy S26، مع إبراز تحديثات خاصة لكل طراز على حدة، إلى جانب تحسينات عامة في العتاد والتصميم مقارنة بسلسلة Galaxy S25. 

وبحسب التقرير، سيحصل Galaxy S26 القياسي على بطارية أكبر بسعة تقارب 4300 ميلي أمبير بدل 4000 ميلي أمبير في الجيل السابق، بينما يركز Galaxy S26+ على تعزيز قدرات التصوير بالتقريب عبر ميزة «تصوير HDR بزوم 3x» لتحسين النطاق الديناميكي في الصور المقربة. 

معالجات مختلفة داخل السلسلة بين Snapdragon وExynos

يوضح التقرير أن Galaxy S26 Ultra سيُزوَّد بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 في جميع الأسواق، في حين ستأتي نسختا Galaxy S26 وGalaxy S26+ بمزيج من معالجات كوالكوم ومعالج سامسونج Exynos 2600 وفقًا للمنطقة. 

وتشير المواصفات المسرَّبة إلى أن السلسلة ستعتمد شاشة بتقنية Flex Magic Pixel، مع قياس يقارب 6.3 بوصة للطراز الأساسي ونحو 6.9 بوصة لنسخة Ultra، إلى جانب بطارية تقدر بـ 5200 ميلي أمبير في S26 Ultra و4300 ميلي أمبير في S26، مع دعم شحن سلكي قد يصل إلى 60 واط للطراز الأعلى. 

ميزة «عرض الخصوصية» المدمجة 

أحد أبرز العناصر التي يسلط التقرير الضوء عليها هو إضافة ميزة خصوصية مدمجة في شاشة Galaxy S26 Ultra، توصف بأنها «ميزة أمنية تركز على الخصوصية» وتقيّد إمكانية رؤية محتوى الشاشة على المستخدم الأساسي فقط. 

وتستند هذه الميزة إلى تقنية Flex Magic Pixel، وتعمل عن طريق تغيير زوايا الرؤية وإضعاف وضوح المحتوى عند النظر إلى الشاشة من الجوانب، بما يشبه تأثير لاصقات الخصوصية، لكن على مستوى العتاد والنظام معًا، وذلك عبر إعداد خاص ضمن واجهة One UI 8.5. 

كيف يتوقع  أن تعمل ميزة الخصوصية الجديدة؟

تظهر لقطات مسربة من إعدادات One UI 8.5 خيارًا باسم «Privacy Display» يتيح تفعيل وضع الخصوصية تلقائيًا عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة، أو يدويًا عند إدخال كلمات المرور أو عرض محتوى حساس مثل الرسائل والصور. 

ووفقًا للمعلومات المتداولة، يمكن للمستخدم أيضًا ضبط سطوع الشاشة عند تفعيل وضع الخصوصية، بحيث تصبح القراءة مريحة من زاوية الاستخدام المباشرة، مع تقليل إمكانية التلصص من المحيطين في البيئات المزدحمة مثل وسائل النقل أو الأماكن العامة. 

حصرية الميزة على نسخة Ultra 

يشير التقرير إلى أن ميزة «عرض الخصوصية» ستبقى حصرية لهاتف Galaxy S26 Ultra، نظرًا لاعتمادها على طبقة عتادية خاصة في الشاشة لا تتوفر في شاشات الطرازين S26 وS26+، ما يجعلها مرتبطة ببنية لوحة Flex Magic Pixel في النسخة الأعلى. 

وبذلك تنضم ميزة الخصوصية المدمجة إلى قائمة نقاط القوة التي تميز Galaxy S26 Ultra عن بقية أفراد السلسلة، إلى جانب المعالج الحصري من كوالكوم وسعة البطارية الأكبر ودعم الشحن الأسرع، في انتظار التأكيد الرسمي من سامسونج عند الإعلان عن السلسلة في 2026.

Galaxy S26

