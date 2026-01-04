موعد متوقع لإطلاق سلسلة Galaxy S26.. وتأكيد اعتماد سنابدراجون لهاتف Ultra

أشار تقرير جديد إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة Galaxy S26 في إطار حدث Galaxy Unpacked المزمع عقده في نهاية يناير أو خلال فبراير 2026، مع بدء المبيعات التجارية في الشهر نفسه في الأسواق العالمية الرئيسية.​

ويؤكد التقرير أن هذا الإطار الزمني ينسجم مع تسريبات سابقة رجّحت تاريخ 25 فبراير 2026 موعدًا تقريبيًا لحدث الكشف، على أن تُطرح الهواتف بعد فترة حجز مسبق قصيرة في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.​

Galaxy S26 Ultra يحصل حصريًا على Snapdragon 8 Elite Gen 5

بحسب المعلومات التي نقلها التقرير عن مصادر في كوريا الجنوبية، من المقرر أن يحصل هاتف Galaxy S26 Ultra على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 حصريًا، ليكون الطراز الوحيد في السلسلة المزود بشريحة سنابدراجون.​

في المقابل، يتوقع أن تعتمد نسختا Galaxy S26 وGalaxy S26+ على معالج Exynos 2600 من تطوير سامسونج، في عودة إلى استراتيجية «الانقسام بين سنابدراجون وإكسينوس» بعد أن حملت سلسلة Galaxy S25 معالج سنابدراجون في غالبية الأسواق.​

سمعة سنابدراجون وتوزيع الشرائح بين الطرازات

يوضح التقرير أن قرار قصر معالج سنابدراجون على Galaxy S26 Ultra يستند إلى استمرار قوة العلامة التجارية «Snapdragon» بوصفها نقطة جذب رئيسية لفئة المستخدمين الباحثين عن أعلى أداء، خاصة في أسواق مثل أمريكا الشمالية.​

في الوقت نفسه، يعكس الاعتماد على Exynos 2600 في الطرازين الأقل سعرًا ثقة سامسونج في جيل المعالجات الجديد الخاص بها، مع الاستفادة من التوزيع بين الشرائح لخفض التكاليف وتحسين هوامش الربح على مستوى السلسلة بأكملها.​

«أخبار جيدة» لعشّاق الأداء في الفئة الأعلى

يرى التقرير أن هذه المعادلة تمثل «أخبارًا جيدة» لجمهور Galaxy S26 Ultra، إذ تزيل حالة الغموض التي سادت سابقًا حول احتمال الاعتماد على Exynos في جميع طرازات السلسلة، وتضمن استمرار حصول النسخة الأعلى على أحدث معالجات كوالكوم.​

كما تتقاطع هذه المعلومات مع تسريبات مستقلة أشارت إلى حزمة ترقيات واسعة في Galaxy S26 Ultra تشمل تحسينات في الكاميرا، وسرعة الشحن، وربما زيادة سعة البطارية، ما يعزز موقعه كأعلى هواتف سامسونج الرائدة في 2026.​