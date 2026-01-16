قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تبقي أسعار Galaxy S26 دون قفزة كبرى رغم ضغوط التكاليف

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أفاد تقرير جديد، بأن شركة سامسونج استقرت في النهاية على عدم رفع أسعار سلسلة Galaxy S26 بشكل كبير كما كان متوقعًا في ضوء ارتفاع تكاليف المكوّنات وأزمة ذاكرة DRAM. 

يشير التقرير إلى أن الشركة الكورية الجنوبية اختارت اعتماد زيادات طفيفة أو تثبيت الأسعار تقريبًا مقارنة بسلسلة Galaxy S25، في محاولة للحفاظ على تنافسية هواتفها الرائدة في سوق يشهد منافسة شرسة وضغوطًا قوية من العلامات الصينية.

وبحسب المعلومات المسرّبة، ناقشت سامسونغ داخليًا سيناريوهات تشمل زيادات بين عشرات الدولارات لكل طراز، قبل أن ترجّح كفة خيار “التحكم في السعر” كي لا تفقد سلسلة Galaxy S26 جاذبيتها لدى المستخدمين الذين اعتادوا خلال الأعوام الماضية الحصول على هواتف السلسلة مع تخفيضات قوية وحزم عروض مشجعة.

إستراتيجية مبيعات تعتمد على العروض بدل رفع السعر

يوضح التقرير أن سامسونج اتجهت إلى ضبط استراتيجيتها التجارية بدل الاعتماد على رفع مباشر لأسعار التجزئة، مع التركيز على:

تقليص جزء من العروض “العدوانية جدًا” التي خفّضت فعليًا تكلفة امتلاك الأجهزة في الأجيال السابقة.

إعادة تصميم حملات الخصومات وحوافز الطلب المسبق بحيث تحافظ على هامش ربح مقبول مع استمرار جذب المستخدمين إلى الترقية.

بهذا الشكل، تحاول سامسونج تحقيق توازن بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وبين رغبتها في إبقاء Galaxy S26 في قلب المنافسة، خاصة مع قيام شركات منافسة بتقديم مواصفات قوية بأسعار أقل، ما يجعل أي زيادة كبيرة في السعر خطوة محفوفة بالمخاطر.

Galaxy S26 Ultra في مركز الاهتمام التسعيري

يؤكد التقرير أن Galaxy S26 Ultra يظل نقطة ارتكاز أساسية في قرارات التسعير، بحكم كونه أغلى طراز في السلسلة وأكثرها ربحية، وفي الوقت نفسه الأكثر حساسية لدى شريحة المستخدمين التي تبحث عن أقوى المواصفات. 

ورغم ضغوط تكاليف المكوّنات المتقدمة – من الشاشة إلى الكاميرا والمعالج – تستهدف سامسونج الإبقاء على سعر Ultra في نطاق مقبول مقارنة بالجيل السابق مع اختلافات محدودة.

ويرجّح أن تعتمد الشركة بشكل أكبر على حزم العروض والصفقات مع شركائها من شركات الاتصالات وتجار التجزئة، بدل رفع السعر الرسمي للهاتف، وهو ما يمنحها مساحة أكبر للمناورة في مختلف الأسواق، وفق ظروف كل سوق وقوة المنافسة فيها.

رسائل طمأنة لمستخدمي السلسلة والمترددين في الترقية

من خلال هذه السياسة، يرسل قرار سامسونغ رسالة طمأنة للفئة التي تفكر في الترقية إلى سلسلة Galaxy S26 لكنها كانت تتحسب لأي قفزة سعرية كبيرة قد تجعل الانتقال أقل منطقية. 

وبالنسبة لمن يمتلكون هواتف Galaxy S من الأجيال السابقة أو حتى هواتف من علامات أخرى، قد يشكل استقرار الأسعار نسبيًا دافعًا إضافيًا للنظر في السلسلة الجديدة ضمن خيارات الترقية خلال 2026.

في المقابل، يظل نجاح هذه الإستراتيجية مرتبطًا بما إذا كانت سامسونغ ستنجح في الحفاظ على مستوى مغرٍ من العروض والخصومات دون العودة إلى المستوى “السخي المفرط” الذي اعتاده المستخدمون في بعض المواسم السابقة، خاصة في فترات مثل الطلب المسبق والجمعة السوداء.

سامسونج شركة سامسونج سلسلة Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

بالصور

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد