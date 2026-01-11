قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا |واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون.. مساعد سامسونج Bixby يعود إلى الواجهة بتحديث غير متوقع

شيماء عبد المنعم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

هاتف غامض يقترب من القمة.. ماذا تخفي ريلمي في Neo 8؟
 

تواصل شركة ريلمي Realme، إثارة الترقب حول هاتفها المرتقب Realme Neo 8، الذي تصفه بأنه “رائد بسعر معقول”، وذلك مع اقتراب موعد إطلاقه في الصين. 


على غرار فيسبوك.. واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون


يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام iOS، في خطوة قد تحدث تغييرا لافتا في شكل الملفات الشخصية داخل التطبيق. 

فضـ.ـيحة الصور المخلة تقوده للحظر.. أول دولة تحظر Grok رسميا
 

قررت إندونيسيا، صاحبة رابع أكبر عدد سكان في العالم، حظر الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Grok، بعد تقارير أفادت بتوليده صورا ذات طابع جنسي لنساء وأطفال حقيقيين.

بديل تروكولر الهندي يقترب.. نظام حكومي يكشف هوية المتصل
 

في كل مرة يرن فيها الهاتف برقم غير مسجل، يتردد كثيرون قبل الرد، في ظل تزايد مكالمات الاحتيال والإزعاج، ورغم انتشار تطبيقات تعريف المتصل التابعة لجهات خارجية، فإن دقة الأسماء التي تعرضها تبقى محل شك في كثير من الأحيان.


جهاز واحد بوجهين.. آبل تقترب من كسر قواعد الآيفون
 

تستعد شركة آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، وسط توقعات بإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام الجاري، بالتزامن مع الكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro.


بهاتفين قابلين للطي وخطة خفية.. أوبو تستعد لمنافسة آيفون فولد

يبدو شركة أوبو مقبلة على عام مزدحم في سوق الهواتف القابلة للطي، مع استعدادها لإطلاق أكثر من طراز جديد خلال الفترة المقبلة.

بلا لمس أو لوحة مفاتيح.. سر الكتابة غير المرئية في نظارات ميتا

 

في خطوة جديدة تعكس توجهها لإعادة تعريف التفاعل الرقمي اليومي، كشفت شركة “ميتا” عن ميزة مبتكرة ضمن تحديث برمجي تجريبي لنظاراتها الذكية Ray-Ban Display، تتيح كتابة النصوص من دون هاتف أو لوحة مفاتيح، عبر تتبع حركات اليد على أي سطح قريب، لتظهر الكلمات مباشرة داخل عدسة النظارة.

مساعد سامسونج Bixby يعود إلى الواجهة بتحديث غير متوقع

 

كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby، تشير إلى دمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا تعتمد على تقنيات Perplexity. 

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اختيار فيلم صوت هند رجب ضمن القائمة الطويلة لجوائز البافتا

ميرنا وليد: كنا هنغرق أثناء تصوير مشهد فى مسلسل روح أوف

ألفت عمر: ابني سليم ثمرة كفاحي في الحياة

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

زراعة الشرقية تنفذ ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح ورور ميداني بالحقول الزراعية

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

