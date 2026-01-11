أخبار التكنولوجيا |واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون.. مساعد سامسونج Bixby يعود إلى الواجهة بتحديث غير متوقع

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواصل شركة ريلمي Realme، إثارة الترقب حول هاتفها المرتقب Realme Neo 8، الذي تصفه بأنه “رائد بسعر معقول”، وذلك مع اقتراب موعد إطلاقه في الصين.



على غرار فيسبوك.. واتساب يلمح لتغيير بصري لافت على آيفون



يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام iOS، في خطوة قد تحدث تغييرا لافتا في شكل الملفات الشخصية داخل التطبيق.

فضـ.ـيحة الصور المخلة تقوده للحظر.. أول دولة تحظر Grok رسميا



قررت إندونيسيا، صاحبة رابع أكبر عدد سكان في العالم، حظر الوصول إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Grok، بعد تقارير أفادت بتوليده صورا ذات طابع جنسي لنساء وأطفال حقيقيين.

في كل مرة يرن فيها الهاتف برقم غير مسجل، يتردد كثيرون قبل الرد، في ظل تزايد مكالمات الاحتيال والإزعاج، ورغم انتشار تطبيقات تعريف المتصل التابعة لجهات خارجية، فإن دقة الأسماء التي تعرضها تبقى محل شك في كثير من الأحيان.

تستعد شركة آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، وسط توقعات بإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي خلال العام الجاري، بالتزامن مع الكشف عن سلسلة iPhone 18 Pro.

يبدو شركة أوبو مقبلة على عام مزدحم في سوق الهواتف القابلة للطي، مع استعدادها لإطلاق أكثر من طراز جديد خلال الفترة المقبلة.

في خطوة جديدة تعكس توجهها لإعادة تعريف التفاعل الرقمي اليومي، كشفت شركة “ميتا” عن ميزة مبتكرة ضمن تحديث برمجي تجريبي لنظاراتها الذكية Ray-Ban Display، تتيح كتابة النصوص من دون هاتف أو لوحة مفاتيح، عبر تتبع حركات اليد على أي سطح قريب، لتظهر الكلمات مباشرة داخل عدسة النظارة.

كشفت صور مسربة من واجهة One UI 8.5 عن ملامح ترقية كبيرة يجري العمل عليها لمساعد سامسونج الرقمي Bixby، تشير إلى دمج قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا تعتمد على تقنيات Perplexity.