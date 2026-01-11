بديل تروكولر الهندي يقترب.. نظام حكومي يكشف هوية المتصل

في كل مرة يرن فيها الهاتف برقم غير مسجل، يتردد كثيرون قبل الرد، في ظل تزايد مكالمات الاحتيال والإزعاج، ورغم انتشار تطبيقات تعريف المتصل التابعة لجهات خارجية، فإن دقة الأسماء التي تعرضها تبقى محل شك في كثير من الأحيان.

الاسم قبل الرنين.. نظام جديد يغير قواعد المكالمات



لكن هذا المشهد قد يشهد تغييرا جذريا قريبا، إذ تستعد الحكومة لإطلاق أول نظام رسمي لتعريف هوية المتصل في الهند، مدمج مباشرة في شبكات الاتصالات، ومن دون الحاجة إلى أي تطبيقات خارجية.

النظام الجديد، المعروف باسم Calling Name Presentation CNAP، من المتوقع طرحه خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الهندية TRAI قد وافقت على المقترح في أكتوبر 2025، بناء على توصية من وزارة الاتصالات (DoT).

وبموجب النظام الجديد، لن يقتصر عرض المكالمة الواردة على رقم الهاتف فقط، بل سيظهر أيضا الاسم الموثق للمتصل كما هو مسجل لدى شركة الاتصالات عند إصدار شريحة الاتصال.

وعلى عكس تطبيقات تعريف المتصل الحالية التي تعتمد على بيانات مجمعة من المستخدمين، سيعتمد نظام CNAP على قواعد بيانات رسمية تابعة لمشغلي الاتصالات أنفسهم، ما يجعله بحسب الجهات التنظيمية أكثر دقة وموثوقية.

كما سيتم تفعيل الميزة على الهواتف الذكية والهواتف التقليدية على حد سواء.

حتى الآن، كانت شبكات الهاتف المحمول ملزمة فقط بعرض رقم المتصل دون اسمه، وهو ما يسعى CNAP إلى تغييره. ومع تطبيق النظام، ستعمل الميزة تلقائيا على جميع الأجهزة، من دون الحاجة إلى تحميل أو تثبيت أي برامج إضافية.

وأكدت هيئة TRAI أن الخدمة ستفعل افتراضيا لجميع المشتركين في أنحاء البلاد، مع إتاحة خيار إلغائها لمن لا يرغب باستخدامها، عبر التواصل مع شركة الاتصالات، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين الخصوصية والمصلحة العامة.

وترى الجهات التنظيمية أن النظام الجديد قد يسهم بشكل كبير في الحد من مكالمات الاحتيال والرسائل المزعجة. وأوضحت الهيئة أن “معرفة اسم المتصل ستساعد متلقي المكالمة على اتخاذ قرار واع بالرد أو التجاهل”، إضافة إلى تعزيز الثقة في الاتصالات الرقمية.

تقنيا، سيطلب من شركات الاتصالات إنشاء قواعد بيانات خاصة بأسماء المشتركين، تربط كل رقم هاتف باسم موثق.

وعند إجراء المكالمة، سيقوم النظام بجلب هذه البيانات وعرضها فورا على شاشة المتلقي، ما يعزز المساءلة ويقلل من حالات انتحال الهوية.

وقد كشفت التجارب الأولية للنظام عن بعض التحديات، أبرزها الحاجة إلى تحديثات برمجية وتطوير في البنية التحتية للشبكات. ولهذا، اقتصرت الاختبارات حتى الآن على شبكات الاتصال المعتمدة على نقل البيانات Packet-Switched، مثل مكالمات الإنترنت، في حين لا تزال الشبكات الصوتية التقليدية قيد التجهيز.

وسيتم دمج CNAP ضمن خدمات الاتصالات الحالية دون رسوم إضافية، ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تمثل تحولا مهما في تعزيز الثقة الرقمية في الهند، لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ في محاولات الاحتيال الهاتفي، مع توقع أن يستفيد منها كبار السن والمستخدمون الأقل خبرة تقنية بشكل خاص.