بهاتفين قابلين للطي وخطة خفية.. أوبو تستعد لمنافسة آيفون فولد

يبدو شركة أوبو مقبلة على عام مزدحم في سوق الهواتف القابلة للطي، مع استعدادها لإطلاق أكثر من طراز جديد خلال الفترة المقبلة.

فبينما تشير التوقعات إلى اقتراب إطلاق أوبو هاتف Find N6 هذا الشهر في الصين، كشف تقرير جديد عن أن الشركة تعمل في الوقت نفسه على هاتف آخر يحمل اسم Oppo Find N7، بتوجه مختلف وتصميم قد يضعه في مواجهة مباشرة مع أول آيفون قابل للطي من آبل.

أوبو Find N7 بتصميم قابل للطي أعرض قيد التطوير

ووفقا لتقرير نشره موقع SmartPrix، تخطط أوبو لتقديم Find N7 كـ منافس مباشر لهاتف آبل القابل للطي المنتظر، والذي يتوقع إطلاقه بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى عكس هاتف Find N6 الذي يرجح أن يأتي بتصميم تقليدي على شكل كتاب، تشير التسريبات إلى أن Find N7 سيعتمد تصميما أعرض.

فعند طيه، من المتوقع أن يشبه جواز السفر، بينما يتحول عند فتحه إلى شاشة كبيرة أقرب إلى الأجهزة اللوحية بوضعية العرض الأفقية، ما يوفر مساحة مشاهدة أوسع من الهواتف القابلة للطي المعهودة.

ومن المنتظر أن يستعير Find N7 عددا من المواصفات الأساسية لهاتف Find N6، لا سيما في جانب الكاميرات والبطارية.

وتشير التقارير إلى احتمال تزويده بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة منظارية بدقة 50 ميجابكسل.

كما قد يأتي ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا.

Find N

أما هاتف Find N6 نفسه، فتفيد التسريبات بأنه سيعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، وسيضم شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.12 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 6.62 بوصة.

كما يتوقع أن يحتوي على كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابكسل لكل شاشة، مع وزن يبلغ نحو 225 جراما، ومن المرجح طرحه في السوق الصينية بألوان تشمل التيتانيوم، والأسود الداكن، والبرتقالي الذهبي.

وبحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع أن يتم الكشف عن Oppo Find N7 بعد عدة أشهر من إطلاق Find N6، مع ترجيحات تشير إلى شهر سبتمبر كموعد محتمل.

ولم تؤكد أوبو رسميا وجود الهاتف حتى الآن، على أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد الإطلاق.

وفي سياق متصل، تشير تقارير أخرى إلى أن سامسونج تعمل بدورها على هاتف قابل للطي بتصميم أعرض، يعرف مبدئيا باسم Galaxy Wide Fold، وقد يتم الكشف عنه إلى جانب Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 في شهر يوليو المقبل، بتصميم يقال إنه قريب من هاتف آبل القابل للطي المرتقب.