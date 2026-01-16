قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس يقلب الطاولة.. هل موتورولا Razr Fold أفضل من سامسونج Z فولد؟

هل موتورولا Razr Fold أفضل من سامسونج Z فولد؟
هل موتورولا Razr Fold أفضل من سامسونج Z فولد؟
شيماء عبد المنعم

لطالما هيمنت سامسونج وموتورولا على مشهد الهواتف القابلة للطي في الأسواق، لكن كل شركة سلكت مسارا مختلفا ففي حين اعتمدت سامسونج استراتيجية مزدوجة بتقديم هواتف قابلة للطي على شكل كتاب وأخرى صدفية، ركزت موتورولا لسنوات على هواتف الـFlip فقط، دون دخول فئة الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب.

ولكن هذا الواقع تغير خلال معرض CES 2026 في لاس فيغاس، حيث كشفت موتورولا رسميا عن هاتف موتورولا Razr Fold، أول هاتف قابل للطي بتصميم كتابي في تاريخ الشركة، في خطوة تهدف إلى منافسة الأسماء التقليدية المهيمنة على هذه الفئة.

صعود متسارع لـ موتورولا

نجاح موتورولا في سوق الهواتف القابلة للطي يعود إلى معادلة واضحة: تقديم تقنيات متقدمة بأسعار أقل نسبيا، هذا النهج مكن الشركة من تحقيق قفزة لافتة، لتصبح ثاني أكبر علامة تجارية في ضمن فئة الهواتف القابلة للطي.

ووفق بيانات السوق، استحوذت موتورولا على نحو 28% من سوق الهواتف القابلة للطي في الولايات المتحدة، متفوقة على سامسونج في بعض مؤشرات النمو، في تحول يعكس تغيرا في سلوك المستهلك، الذي لم يعد ينظر إلى سامسونج باعتبارها الخيار الوحيد في هذه الفئة، ويعزى هذا التقدم إلى تركيز موتورولا على ملاحظات المستخدمين وتقديم أجهزة تجمع بين الفخامة والعملية.

موتورولا Razr Fold وسامسونج Z فولد

تفوق في الشاشة وميزة القلم

على مستوى الشاشات، يقدم موتورولا Razr Fold شاشة داخلية أكبر قليلا، إلى جانب شاشة خارجية أوسع مقارنة بمنافسيه المباشرين، ما يمنح المستخدم مساحة إضافية لتعدد المهام. إلا أن الفارق الأبرز يتمثل في دعم القلم الذكي.

فبينما يفتقر Galaxy Z Fold 7 لدعم القلم، مع توقع عودته في Z Fold 8 لاحقا هذا العام، يقدم Razr Fold هذه الميزة منذ البداية، ما يمنحه أفضلية واضحة في الإنتاجية، خاصة مع الشاشة الكبيرة التي تجعل التدوين والرسم أكثر عملية.

قيمة أعلى بسعر أقل

أحد أبرز عناصر قوة Razr Fold هو القيمة مقابل السعر، إذ تشير التوقعات إلى أنه سيطرح بسعر أقل من هواتف Galaxy Z Fold، دون أن يبدو كخيار اقتصادي منخفض المستوى. 

بل على العكس، نجحت موتورولا في تضمين مواصفات عالية غالبا ما تغيب عن أجهزة أغلى ثمنا، ويشمل ذلك نظام كاميرات ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل كاميرا، مع عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، وهي مواصفات تبدو أكثر توازنا من تلك الموجودة في Galaxy Z Fold 7، الذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وعدسة واسعة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة 10 ميجابكسل.

حتى الآن، لم تكشف موتورولا عن جميع المواصفات التقنية للهاتف، بما في ذلك نوع المعالج وسعة البطارية، إلا أن المؤشرات تفيد بأن البطارية ستكون أكبر من بطارية Z Fold 7 البالغة 4400 مللي أمبير، مع دعم سرعات شحن أعلى.

وبفضل تسعيره الأقل، تسعى موتورولا إلى خفض حاجز الدخول أمام المستخدمين الراغبين في اقتناء هاتف قابل للطي بتصميم كتابي، دون الاضطرار لدفع ما يقارب 2000 دولار.

ومن المتوقع أن يصل Motorola Razr Fold إلى أسواق أمريكا الشمالية خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالسعر والمواصفات مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

موتورولا Razr Fold Galaxy Z Fold 7 Motorola Razr Fold

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

قطاع غزة خلال الحرب

متحدثا عن ناصر ومصر الحبيبة .. علي شعث: لجنة غزة لإعادة الأمل وبناء الإنسان

اليابان والولايات المتحدة الأمريكية

تمديد اتفاقية التعاون بين اليابان والولايات المتحدة في البحث والتطوير العلمي والتقني

رئيس سوريا

الرئيس السوري يزور ألمانيا الثلاثاء القادم

بالصور

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد