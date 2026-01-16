قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار في مصر مساء اليوم 16-1-2025
اختل توازنها خلال النزول .. مصرع سيدة أسفل عجلات أتوبيس بشبرا الخيمة
وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في Galaxy.. هواتف ببطاريات 10000 ملي أمبير تقتحم السوق

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

بدلا من الشراء.. أول منصة لتأجير الروبوتات تجمع ملايين الدولارات


في خطوة تعكس تسارع التحول نحو اقتصاد الخدمات الذكية، تسعى شركة صينية ناشئة إلى كسر الحاجز التقليدي الذي جعل الروبوتات حكرا على الشركات الكبرى. 


 

العالم كله في تطبيق واحد.. ما السر الذي جمع 3 مليارات على واتساب؟
 

يستخدم تطبيق واتساب أكثر من ثلاثة مليارات شخص  شهريا، ما يجعله واحدا من أكثر المنصات الرقمية انتشارا في العالم، متفوقا على يوتيوب ومقتربا من أرقام فيسبوك، هذا الحضور الكاسح لم يأت مصادفة، بل كان جزءا من رؤية مبكرة صاغها مؤسسا التطبيق، جان كوم وبراين أكتون، منذ إطلاقه عام 2009.


مجانا ام باشتراك.. سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy


بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز نقاط البيع لهواتف سامسونج Galaxy في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الشركة خلال إطلاق الجيلين الأخيرين من سلسلة Galaxy S وGalaxy Z على كيفية تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين عبر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما جاءت التحسينات على مستوى العتاد أقل وضوحا.


انسى الباور بانك.. هواتف ببطاريات عملاقة تصل إلى 10000 م.أمبير تقتحم السوق
 

تتجه شركات الهواتف الذكية إلى إحداث تحول جذري في مفهوم عمر البطارية، ما يضع بنوك الطاقة المحمولة أمام مستقبل غير واضح. 


معدن سائل وقلب قابل للطي.. سر جديد يحيط بأكثر آيفون غموضا
 

تستعد شركة أبل، بحسب تقارير متداولة، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، مع إطلاق أول آيفون قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام. 

وحش الفئة المتوسطة.. iQOO Z11 Turbo هاتف بمواصفات رائدة وسعر صادم

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن هاتفها الجديد iQOO Z11 Turbo، في خطوة تعزز حضورها في الفئة المتوسطة بهاتف يقدم مواصفات من مستوى الهواتف الرائدة، مقابل تسعير تنافسي لافت.

OpenAI تنافس جوجل بأداة ترجمة جديدة في ChatGPT.. كيفية الاستخدام

أطلقت شركة OpenAI بهدوء أداة ترجمة جديدة مخصصة لمستخدمي ChatGPT، في خطوة تشير إلى توسع جديد في خدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة للاستخدام اليومي.

منافس غير متوقع يقلب الطاولة.. هل موتورولا Razr Fold أفضل من سامسونج Z فولد؟

لطالما هيمنت سامسونج وموتورولا على مشهد الهواتف القابلة للطي في الأسواق، لكن كل شركة سلكت مسارا مختلفا ففي حين اعتمدت سامسونج استراتيجية مزدوجة بتقديم هواتف قابلة للطي على شكل كتاب وأخرى صدفية، ركزت موتورولا لسنوات على هواتف الـFlip فقط، دون دخول فئة الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مخطوط أزهري

مخطوط أزهري يرى النور بعد عقود: «الاشتقاق وأثره في اللغة العربية» بمعرض الكتاب

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم بمشاركة عدة وزراء

الدكتور عبد الفتاح العواري

خطيب الجامع الأزهر: علينا استلهام دروس الإسراء والمعراج في توحيد الصف وبناء الوعي

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد