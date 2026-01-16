أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في Galaxy.. هواتف ببطاريات 10000 ملي أمبير تقتحم السوق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدلا من الشراء.. أول منصة لتأجير الروبوتات تجمع ملايين الدولارات



في خطوة تعكس تسارع التحول نحو اقتصاد الخدمات الذكية، تسعى شركة صينية ناشئة إلى كسر الحاجز التقليدي الذي جعل الروبوتات حكرا على الشركات الكبرى.





العالم كله في تطبيق واحد.. ما السر الذي جمع 3 مليارات على واتساب؟



يستخدم تطبيق واتساب أكثر من ثلاثة مليارات شخص شهريا، ما يجعله واحدا من أكثر المنصات الرقمية انتشارا في العالم، متفوقا على يوتيوب ومقتربا من أرقام فيسبوك، هذا الحضور الكاسح لم يأت مصادفة، بل كان جزءا من رؤية مبكرة صاغها مؤسسا التطبيق، جان كوم وبراين أكتون، منذ إطلاقه عام 2009.



مجانا ام باشتراك.. سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في هواتف Galaxy



بات الذكاء الاصطناعي أحد أبرز نقاط البيع لهواتف سامسونج Galaxy في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الشركة خلال إطلاق الجيلين الأخيرين من سلسلة Galaxy S وGalaxy Z على كيفية تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين عبر ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بينما جاءت التحسينات على مستوى العتاد أقل وضوحا.



انسى الباور بانك.. هواتف ببطاريات عملاقة تصل إلى 10000 م.أمبير تقتحم السوق



تتجه شركات الهواتف الذكية إلى إحداث تحول جذري في مفهوم عمر البطارية، ما يضع بنوك الطاقة المحمولة أمام مستقبل غير واضح.

تستعد شركة أبل، بحسب تقارير متداولة، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى في تاريخها، مع إطلاق أول آيفون قابل للطي في وقت لاحق من هذا العام.

كشفت شركة iQOO، رسميا في الصين عن هاتفها الجديد iQOO Z11 Turbo، في خطوة تعزز حضورها في الفئة المتوسطة بهاتف يقدم مواصفات من مستوى الهواتف الرائدة، مقابل تسعير تنافسي لافت.

أطلقت شركة OpenAI بهدوء أداة ترجمة جديدة مخصصة لمستخدمي ChatGPT، في خطوة تشير إلى توسع جديد في خدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة للاستخدام اليومي.

لطالما هيمنت سامسونج وموتورولا على مشهد الهواتف القابلة للطي في الأسواق، لكن كل شركة سلكت مسارا مختلفا ففي حين اعتمدت سامسونج استراتيجية مزدوجة بتقديم هواتف قابلة للطي على شكل كتاب وأخرى صدفية، ركزت موتورولا لسنوات على هواتف الـFlip فقط، دون دخول فئة الهواتف القابلة للطي على شكل كتاب.