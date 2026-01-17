سامسونج تؤكد .. لا Galaxy S26 Edge أو Pro في سلسلة S26

أعلنت شركة سامسونج رسميًا يوم 17 يناير 2026 عدم إصدار إصدارات Galaxy S26 Edge أو Galaxy S26 Pro، مفضلة تركيزًا على ثلاثة نماذج رئيسية فقط في سلسلة S26 الجديدة.

البيان الرسمي من سامسونج

صدر التأكيد عبر مدونة سامسونج التقنية ومؤتمر صحفي افتراضي، مشيرًا إلى تبسيط الخط الإنتاجي لتلبية الطلب على النماذج الأساسية.

قالت الشركة إن هذا القرار يأتي بعد دراسات سوقية أظهرت تركيز 70% من المشترين على S26 وS26+ وS26 Ultra، كما ورد في البيان.

تركيبة سلسلة Galaxy S26

ستتكون السلسلة من Galaxy S26 الأساسي بشاشة 6.2 إنش، S26+ بـ6.7 إنش، وS26 Ultra الرائد بـ6.9 إنش وقلم S Pen، جميعها مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 العالمي. لا ذكر لإصدارات Edge أو Pro، خلافًا لسلسلة S25 التي شهدت تنوعًا أكبر.

أسباب الإلغاء والاستراتيجية

أرجعت سامسونج الخطوة إلى تقليل التكاليف الإنتاجية بنسبة 15% وتسريع التحديثات، مع التركيز على Ultra كخيار الـflagship.

يتوافق ذلك مع اتجاهات السوق حيث انخفضت مبيعات الإصدارات الفرعية بنسبة 20% في 2025، وفقًا لتقارير Counterpoint.

موعد الإطلاق والسوق

من المتوقع كشف السلسلة في حدث Galaxy Unpacked بباريس في مارس 2026، مع توافر فوري عالميًا بسعر يبدأ من 800 دولار لـS26.

يتوقع أن يعزز هذا النهج حصة سامسونج في الفئة الرائدة إلى 35% بحلول نهاية العام.