سامسونج ترفع سعر Galaxy Book 6 Pro المزود بمعالج Panther Lake بنحو 477 دولارًا

أظهرت صفحة الإطلاق الرسمية لسلسلة Galaxy Book 6 في كوريا الجنوبية أن سامسونج رفعت سعر Galaxy Book 6 Pro المزود بمعالج Intel Panther Lake / Core Ultra Series 3 بنحو 477 دولارًا أميركيًا مقارنة بالجيل السابق Galaxy Book 5 Pro.

يأتي هذا الارتفاع رغم تشابه كثير من المواصفات الأساسية بين الطرازين، ما يسلّط الضوء على تأثير زيادة تكاليف الذاكرة DRAM وشرائح التخزين NAND في إستراتيجية التسعير الجديدة لدى سامسونج.

نفس الذاكرة والتخزين… ومعالج أقوى

توضح المقارنة التي نشرتها سامسونج بين النموذجين أن الطراز الجديد NT960XJG-KD72G يعد امتدادًا مباشرًا للطراز السابق NT960XHA-KD72G من سلسلة Galaxy Book 5 Pro.

يحتفظ الجهازان بنفس المواصفات في الذاكرة (32 جيجابايت LPDDR5X) والتخزين (1 تيرابايت)، بينما تنتقل وحدة المعالجة من معالج Lunar Lake Core Ultra 7 Series 2 بثمانية أنوية إلى معالج Panther Lake أعلى بعدد أنوية يصل إلى 16 نواة.

يعتمد Galaxy Book 6 Pro على معالج Panther Lake مع رسومات Xe3‑Arc مدمجة، في حين تتضمن بعض طرازات السلسلة الأخرى بطاقات NVIDIA GeForce RTX 5070 وRTX 5060 Laptop لكن بأسعار أعلى ضمن فئة Book 6 Ultra.

تفاصيل الأسعار: من 2.8 إلى 3.51 مليون وون

وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، أُطلق Galaxy Book 5 Pro بسعر 2,808,000 وون كوري (حوالي 1,904 دولارات أميركية)، بينما يبدأ سعر Galaxy Book 6 Pro من 3,510,000 وون (حوالي 2,381 دولارًا).

يعني ذلك زيادة تقارب 25% أو ما يعادل 477 دولارًا تقريبًا، وهي قفزة أكبر بكثير من فارق السعر بين Book 4 Pro وBook 5 Pro حيث لم يكن هناك تقريبًا أي ارتفاع ملحوظ في السعر عند الانتقال بين الجيلين.

أما الطرازات المزوّدة ببطاقات رسومية منفصلة في السلسلة الجديدة، فتُقدَّر أسعارها في النطاق بين 3,141 و3,344 دولارًا عند الإطلاق، بحسب التقرير، ما يضعها ضمن الفئة العليا سعرًا بين الحواسيب المحمولة الموجهة للإنتاجية الاحترافية والأعمال الإبداعية.

تأثير تكاليف الذاكرة واستراتيجية هوامش الربح

يشير التقرير إلى أن جزءًا من هذه الزيادة يمكن تبريره تقنيًا بالانتقال إلى معالجات أعلى في عدد الأنوية وما يصاحبها من تعقيد في التصميم الحراري، لكن الفارق الكبير يوحي بأن سامسونج تنقل جزءًا من ارتفاع تكاليف DRAM وNAND إلى المستهلك النهائي للحفاظ على هوامش الربح.

ورغم كون سامسونج واحدة من أكبر مصنّعي الذاكرة وشرائح NAND عالميًا، إلا أنها – بحسب التقرير – فضلت تمرير هذه الزيادات بدل امتصاصها، على عكس ما تفعله شركات أخرى في أسواق مختلفة تحاول مؤقتًا امتصاص تكاليف الذاكرة المرتفعة لحماية المستهلكين من صدمات سعرية حادة.

بهذا، تدخل سلسلة Galaxy Book 6 Pro السوق كخيار أكثر كلفة من الجيل السابق، معتمدة على قوة منصة Panther Lake وتحديثات المعالج والرسوميات، لكن مع تسعير يضعها في خانة الحواسيب المحمولة الموجهة لفئة مستعدة لدفع علاوة مقابل أحدث معالجات إنتل وعتاد الذاكرة والتخزين الأحدث.