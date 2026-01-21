قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل حرض على حرق الوطن في 2011 | فيديو
التعليم العالي: منحة علماء المستقبل خطوة جديدة في تمكين جيل قادر على المنافسة العالمية
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج ترفع سعر Galaxy Book 6 Pro المزود بمعالج Panther Lake بنحو 477 دولارًا

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

أظهرت صفحة الإطلاق الرسمية لسلسلة Galaxy Book 6 في كوريا الجنوبية أن سامسونج رفعت سعر Galaxy Book 6 Pro المزود بمعالج Intel Panther Lake / Core Ultra Series 3 بنحو 477 دولارًا أميركيًا مقارنة بالجيل السابق Galaxy Book 5 Pro. 

يأتي هذا الارتفاع رغم تشابه كثير من المواصفات الأساسية بين الطرازين، ما يسلّط الضوء على تأثير زيادة تكاليف الذاكرة DRAM وشرائح التخزين NAND في إستراتيجية التسعير الجديدة لدى سامسونج.

نفس الذاكرة والتخزين… ومعالج أقوى

توضح المقارنة التي نشرتها سامسونج بين النموذجين أن الطراز الجديد NT960XJG-KD72G يعد امتدادًا مباشرًا للطراز السابق NT960XHA-KD72G من سلسلة Galaxy Book 5 Pro.

يحتفظ الجهازان بنفس المواصفات في الذاكرة (32 جيجابايت LPDDR5X) والتخزين (1 تيرابايت)، بينما تنتقل وحدة المعالجة من معالج Lunar Lake Core Ultra 7 Series 2 بثمانية أنوية إلى معالج Panther Lake أعلى بعدد أنوية يصل إلى 16 نواة.

يعتمد Galaxy Book 6 Pro على معالج Panther Lake مع رسومات Xe3‑Arc مدمجة، في حين تتضمن بعض طرازات السلسلة الأخرى بطاقات NVIDIA GeForce RTX 5070 وRTX 5060 Laptop لكن بأسعار أعلى ضمن فئة Book 6 Ultra.

تفاصيل الأسعار: من 2.8 إلى 3.51 مليون وون

وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، أُطلق Galaxy Book 5 Pro بسعر 2,808,000 وون كوري (حوالي 1,904 دولارات أميركية)، بينما يبدأ سعر Galaxy Book 6 Pro من 3,510,000 وون (حوالي 2,381 دولارًا). 

يعني ذلك زيادة تقارب 25% أو ما يعادل 477 دولارًا تقريبًا، وهي قفزة أكبر بكثير من فارق السعر بين Book 4 Pro وBook 5 Pro حيث لم يكن هناك تقريبًا أي ارتفاع ملحوظ في السعر عند الانتقال بين الجيلين.

أما الطرازات المزوّدة ببطاقات رسومية منفصلة في السلسلة الجديدة، فتُقدَّر أسعارها في النطاق بين 3,141 و3,344 دولارًا عند الإطلاق، بحسب التقرير، ما يضعها ضمن الفئة العليا سعرًا بين الحواسيب المحمولة الموجهة للإنتاجية الاحترافية والأعمال الإبداعية.

تأثير تكاليف الذاكرة واستراتيجية هوامش الربح

يشير التقرير إلى أن جزءًا من هذه الزيادة يمكن تبريره تقنيًا بالانتقال إلى معالجات أعلى في عدد الأنوية وما يصاحبها من تعقيد في التصميم الحراري، لكن الفارق الكبير يوحي بأن سامسونج تنقل جزءًا من ارتفاع تكاليف DRAM وNAND إلى المستهلك النهائي للحفاظ على هوامش الربح. 

ورغم كون سامسونج واحدة من أكبر مصنّعي الذاكرة وشرائح NAND عالميًا، إلا أنها – بحسب التقرير – فضلت تمرير هذه الزيادات بدل امتصاصها، على عكس ما تفعله شركات أخرى في أسواق مختلفة تحاول مؤقتًا امتصاص تكاليف الذاكرة المرتفعة لحماية المستهلكين من صدمات سعرية حادة.

بهذا، تدخل سلسلة Galaxy Book 6 Pro السوق كخيار أكثر كلفة من الجيل السابق، معتمدة على قوة منصة Panther Lake وتحديثات المعالج والرسوميات، لكن مع تسعير يضعها في خانة الحواسيب المحمولة الموجهة لفئة مستعدة لدفع علاوة مقابل أحدث معالجات إنتل وعتاد الذاكرة والتخزين الأحدث.

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ميندي ودياز

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رامي ربيعة وزوجته

رامي ربيعة يرزق بمولوده الثاني يوسف | شاهد

تير شتيجن

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

بالصور

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

