تحديث كاميرا Galaxy S26 Ultra تركز على الواقعية بدل الألوان المبالغ فيها | تفاصيل

تفيد تسريبات جديدة بأن هاتف Galaxy S26 Ultra المرتقب من سامسونح سيقدم أسلوبًا مختلفًا تمامًا في معالجة الصور، مع التركيز هذه المرة على إنتاج لقطات أقرب ما تكون إلى المشهد الواقعي، بدل الألوان المشبعة والتباين العالي اللذين عُرفت بهما هواتف الشركة في الأعوام الماضية.

وبحسب تقرير نُشر اعتمادًا على تسريب مباشر من حساب Ice Universe الشهير على منصة X، ستتجه الكاميرا الرئيسية في Galaxy S26 Ultra إلى تقليل المعالجة البرمجية اللاحقة للصورة، بحيث تعكس الألوان والإضاءة في الصورة ما يراه المستخدم بعينه قدر الإمكان.

المسرّب أوضح في وصفه لأسلوب التصوير الجديد أنه “واقعي، وقريب قدر الإمكان من ألوان البيئة الحقيقية”، محذرًا من أن هذا التغيير قد لا يروق لمحبي الصور ذات التباين المرتفع والألوان الصارخة، لكنه سيُعد نقلة مرحّبًا بها لدى المستخدمين الذين يفضلون صورًا طبيعية يمكن تعديلها لاحقًا بحسب الذوق الشخصي في تطبيقات التحرير.

فتحة عدسة أوسع لتحسين الأداء في الإضاءة الصعبة

التقرير يشير أيضًا إلى أن التحسينات في كاميرا Galaxy S26 Ultra ليست برمجية فقط، بل تشمل كذلك توسيع فتحة العدسة في المستشعر الرئيسي، رغم عدم تغيير المستشعر نفسه عن الجيل السابق. وتُعد هذه الخطوة السبب الرئيسي وراء عودة بروز وحدة الكاميرا الخلفية بحجم أكبر قليلًا وفق التسريبات، نظرًا لاحتياج العدسة الأوسع إلى مساحة إضافية ضمن التصميم.

يسمح توسيع فتحة العدسة بدخول كمية أكبر من الضوء إلى المستشعر، ما يساعد الهاتف على التقاط تفاصيل أفضل في المناطق المعتمة وتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة الضعيفة أو المتباينة.

كما يمنح ذلك خوارزميات التصوير في الهاتف معلومات ضوئية أكثر للتعامل معها عند المعالجة، ما يسهّل إنتاج صور أكثر توازنًا من حيث الإضاءة والظلال، مع الحفاظ على الملمس الطبيعي للعناصر داخل الإطار.

مسار تراكمي قبل ترقية المستشعر في الجيل التالي

رغم أن Galaxy S26 Ultra لن يحصل – وفق المعطيات الحالية – على مستشعر جديد بالكامل هذا العام، تذكر التسريبات أن سامسونغ قد تدّخر ترقية المستشعر الأعمق إلى الجيل التالي Galaxy S27 Ultra.

لكن التقرير يؤكد في الوقت نفسه أن الجمع بين الفتحة الأوسع وأسلوب المعالجة الأكثر واقعية كفيل بجعل S26 Ultra منافسًا قويًا في فئة الكاميرات حتى قبل وصول التغيير الكبير في العتاد.

في المقابل، يشير الكاتب إلى أن هذه التحسينات وحدها قد لا تكفي لتجاوز بعض الهواتف المنافسة القادمة من الشركات الصينية التي تعتمد مستشعرات ضخمة وحديثة، مثل Xiaomi 17 Ultra، لكنها تمثل على الأقل خطوة واضحة في الاتجاه الصحيح لسامسونج نحو إعادة تعريف تجربة التصوير على هواتفها الرائدة بعيدًا عن “النمط السنوي الرتيب” الذي اكتفى بتغييرات طفيفة في الأعوام الماضية.