Galaxy S26 Ultra يتصدر قائمة أقوى هواتف 2026 حسب AnTuTu

احتل هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra المرتبة الأولى في تصنيف AnTuTu لأقوى هواتف 2026 حتى منتصف يناير، متفوقًا على iPhone 17 Pro بفارق 12% في الأداء الشامل.

تصنيف AnTuTu الشهري

نشرت منصة AnTuTu قائمة يناير 2026 يوم 19 يناير، مسجلة Galaxy S26 Ultra درجة 2.8 مليون نقطة بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 4 وذاكرة 16 جيجابايت UFS 4.1. جاء iPhone 17 Pro ثانيًا بـ2.5 مليون، تليه Xiaomi 16 Pro.

نقاط القوة في الأداء

حقق S26 Ultra تفوقًا في اختبار GPU بنسبة 18% وCPU بنسبة 10%، مدعومًا بتبريد Vapor Chamber ثلاثي الأبعاد.

سجل أداء تخزين يصل إلى 12 جيجابايت/ثانية، مع شاشة 6.9 إنش QHD+ بـ120 هرتز، حسب بيانات AnTuTu من 500 ألف جهاز.

مقارنة مع المنافسين

في تصنيف DXOMARK للكاميرا، حصل S26 Ultra على 158 نقطة مقابل 155 لـiPhone 17 Pro، بفضل مستشعر 200 ميغابيكسل.

بطاريته 5000 مللي أمبير مع شحن 65 واط ساهمت في ترتيبه الأول في اختبار الاستمرارية لـGSMArena.

بيانات المبيعات والسوق

بِيع أكثر من 5 ملايين وحدة من S26 Ultra منذ إطلاقه في يناير 2026، مساهمًا في حصة سامسونج 32% عالميًا وفقًا لـIDC، يُتوفر الجهاز بسعر 1300 دولار في أسواق الشرق الأوسط والخليج.