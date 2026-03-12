كواليس خطاب مجلس الوزراء السعودي بشأن الاعتداءات الإيرانية

قال أحمد الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الرياض، إن مجلس الوزراء السعودي يعقد اجتماعاته بانتظام برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث تصدر عن هذه الاجتماعات بيانات وقرارات تتعلق بالمستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوصيف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن من بين القرارات الأخيرة للمجلس إدانة الاعتداءات التي تستهدف المملكة ودول الخليج والدول العربية، مع التأكيد على حق المملكة في الرد والدفاع عن أراضيها وأمنها ضد أي تهديدات.

وحول الوضع الميداني في العاصمة، قال الوصيف إن الحياة في الرياض تسير بشكل طبيعي، ولم تُسجّل أي هجمات مباشرة على المدينة، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي السعودية استمرت في اعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي تحاول اختراق المجال الجوي للمملكة، موضحًا أن اعتراض إحدى الطائرات الأخيرة جاء قبل وصولها إلى حي السفارات.

وأشار أيضًا إلى وقوع اعتراضات إضافية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، شملت صواريخ مسيرة وطائرات تستهدف مناطق عدة، من بينها حقل الشيبة في المنطقة الشرقية، إلى جانب مناطق أخرى، مؤكداً استمرار جهود المملكة للحفاظ على أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها.