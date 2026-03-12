أيمن سلامة: الدراما المصرية أكثر تنوعًا وتقدم أعمالا لكل الوطن العربي

أكد المؤلف أيمن سلامة أن الدراما المصرية شهدت هذا العام حالة من التنوع والثراء في الموضوعات والأعمال المقدمة، مشيرًا إلى أن الموسم الدرامي الحالي تميز بتعدد القضايا والأنماط الفنية التي يتم طرحها على الشاشة.

وأوضح أيمن سلامة أن مصر استطاعت هذا العام تقديم أعمال درامية متنوعة تُعرض في مختلف الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس قوة الصناعة الدرامية المصرية وقدرتها على الوصول إلى الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

دور الشركة المتحدة في دعم الدراما

وأشار المؤلف إلى أن هذا التنوع الكبير في الأعمال يعود بدرجة كبيرة إلى الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تعمل على دعم الإنتاج الدرامي وتقديم محتوى متنوع يعالج قضايا مختلفة تهم المجتمع.

وأضاف أن الشركة ساهمت في تقديم عدد كبير من الأعمال التي تجمع بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والترفيهية، ما ساعد على إثراء الموسم الدرامي وتقديم محتوى يناسب مختلف الأذواق.

إشادة بريهام حجاج

وأشاد أيمن سلامة بالنجمة ريهام حجاج، مؤكدًا أنها فنانة موهوبة وتمتلك قدرات كبيرة في الأداء.

وأوضح أن هناك الكثير من القواسم الفنية المشتركة بينهما، وهو ما يجعل التعاون بينهما مثمرًا في الأعمال الدرامية، مشيرًا إلى أن ريهام حجاج تتميز بالاجتهاد والقدرة على تقديم أدوار متنوعة تحقق نجاحًا لدى الجمهور.