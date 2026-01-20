Galaxy S26 Ultra يأتي بأربعة ألوان رسمية جديدة

كشفت شركة سامسونج يوم 20 يناير 2026 عن الألوان الرسمية الأربعة لهاتف Galaxy S26 Ultra، مع تفاصيل الإصدارات العالمية والمحلية قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي.

الإعلان الرسمي للألوان

أعلنت سامسونج الألوان عبر موقعها الرسمي وقناتها على يوتيوب، مؤكدة إنتاجها في مصانع فيتنام والهند.

تشمل الألوان Titanium Black، Titanium Silver، Titanium Green، وإصدارًا خاصًا Titanium Violet للنسخة العالمية.

خصائص الألوان الجديدة

يتميز Titanium Violet بلمسة أرجوانية معدنية جديدة، مصنوعة بتقنية Vapor Deposited Metal للمتانة، بينما يعود Titanium Green بلمعان أعمق بعد غياب عام.

كل لون يستخدم إطار تيتانيوم مع زجاج Gorilla Glass Victus 3، مقاوم للخدوش بنسبة 40% أكثر.

الإصدارات العالمية والمحلية

ستُباع النسخة العالمية بألوان الأربعة بسعر 1299 دولارًا، مع إضافة Titanium Blue وPink Gold في كوريا والصين.

تتوفر الطلبات المسبقة ابتداءً من فبراير 2026، مع شحن في 8 مارس عبر 120 دولة.

مواصفات مختصرة مع الألوان

يحمل S26 Ultra شاشة 6.9 إنش Dynamic AMOLED 2X بـ120 هرتز، معالج Snapdragon 8 Gen 4، وبطارية 5000 مللي أمبير، الألوان تتناسب مع قلم S Pen الجديد، الذي يأتي مجانًا مع الشراء المبكر.