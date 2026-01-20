قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
تكنولوجيا وسيارات

Galaxy S26 Ultra يأتي بأربعة ألوان رسمية جديدة

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت شركة سامسونج يوم 20 يناير 2026 عن الألوان الرسمية الأربعة لهاتف Galaxy S26 Ultra، مع تفاصيل الإصدارات العالمية والمحلية قبل أسابيع من الإطلاق الرسمي.

الإعلان الرسمي للألوان

أعلنت سامسونج الألوان عبر موقعها الرسمي وقناتها على يوتيوب، مؤكدة إنتاجها في مصانع فيتنام والهند. 

تشمل الألوان Titanium Black، Titanium Silver، Titanium Green، وإصدارًا خاصًا Titanium Violet للنسخة العالمية.

خصائص الألوان الجديدة

يتميز Titanium Violet بلمسة أرجوانية معدنية جديدة، مصنوعة بتقنية Vapor Deposited Metal للمتانة، بينما يعود Titanium Green بلمعان أعمق بعد غياب عام. 

كل لون يستخدم إطار تيتانيوم مع زجاج Gorilla Glass Victus 3، مقاوم للخدوش بنسبة 40% أكثر.

الإصدارات العالمية والمحلية

ستُباع النسخة العالمية بألوان الأربعة بسعر 1299 دولارًا، مع إضافة Titanium Blue وPink Gold في كوريا والصين. 

تتوفر الطلبات المسبقة ابتداءً من فبراير 2026، مع شحن في 8 مارس عبر 120 دولة.

مواصفات مختصرة مع الألوان

يحمل S26 Ultra شاشة 6.9 إنش Dynamic AMOLED 2X بـ120 هرتز، معالج Snapdragon 8 Gen 4، وبطارية 5000 مللي أمبير، الألوان تتناسب مع قلم S Pen الجديد، الذي يأتي مجانًا مع الشراء المبكر.

Galaxy S26 سامسونج شركة سامسونج

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

لقاء الخميسي

صورة تكشف المستور.. حقيقة انفصال لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

مياه قنا

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة أهالي الشيخية من انقطاع المياه

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

جوله لمحافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع وسوق طلخا ويوصى بإنشاء منفذ لبيع اللحوم المخفضة

بالصور

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

