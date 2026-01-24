قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 24 يناير 2026 يومًا حافلًا بالإثارة، مع إقامة عدد كبير من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية. وتخطف الأنظار مواجهتان بارزتان، الأولى تجمع بورنموث مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري في دوري أبطال أفريقيا.


مباريات دوري أبطال أفريقيا


تتواصل منافسات دور المجموعات في البطولة الأفريقية الأهم، حيث تقام أربع مواجهات قوية:
    •    باور ديناموز يواجه ريفرز يونايتد في الثالثة عصرًا.
    •    شبيبة القبائل يصطدم بالجيش الملكي في السادسة مساءً.
    •    الترجي التونسي يلتقي سيمبا التنزاني في السادسة مساءً.
    •    نهضة بركان يستضيف بيراميدز في قمة منتظرة عند التاسعة مساءً. وتُنقل معظم المباريات عبر قنوات beIN Sports.
كأس الكونفدرالية الأفريقية
يشهد المساء مواجهة واحدة، حيث يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع ديوليبا أي سي في تمام التاسعة مساءً.


الدوري الإنجليزي الممتاز


تُقام عدة مباريات قوية، أبرزها
- مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
-بورنموث أمام ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
وست هام أمام سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 - بيرنلي  أمام توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3 - فولهام أمام برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5   


الدوري الإسباني


تتجه الأنظار إلى لقاء فياريال وريال مدريد في العاشرة مساءً، إلى جانب مباريات رايو فاليكانو مع أوساسوناالساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
 وفالنسيا ضد إسبانيول،   الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4 وإشبيلية أمام أتلتيك بيلباو الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3  


الدوريات الأخرى


في إيطاليا تُقام مواجهات فيورنتينا وكالياري،الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD وليتشي مع لاتسيو، الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD ،بينما تشهد فرنسا لقاءات قوية أبرزها مارسيليا ضد لانس الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6  
أما الدوري الألماني فيقدم أمسية مزدحمة بالمباريات، تتصدرها مواجهة بايرن ميونخ وأوجسبورج،الساعة 4:30 عصرا - آينتراخت فرانكفورت أمام هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا - هايدينهايم أمام لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا - ماينتس أمام فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا - أونيون برلين أمام بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء
 
 

