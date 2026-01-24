مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم السبت 24 يناير 2026 يومًا حافلًا بالإثارة، مع إقامة عدد كبير من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية. وتخطف الأنظار مواجهتان بارزتان، الأولى تجمع بورنموث مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، والثانية بين نهضة بركان المغربي وبيراميدز المصري في دوري أبطال أفريقيا.



مباريات دوري أبطال أفريقيا



تتواصل منافسات دور المجموعات في البطولة الأفريقية الأهم، حيث تقام أربع مواجهات قوية:

• باور ديناموز يواجه ريفرز يونايتد في الثالثة عصرًا.

• شبيبة القبائل يصطدم بالجيش الملكي في السادسة مساءً.

• الترجي التونسي يلتقي سيمبا التنزاني في السادسة مساءً.

• نهضة بركان يستضيف بيراميدز في قمة منتظرة عند التاسعة مساءً. وتُنقل معظم المباريات عبر قنوات beIN Sports.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

يشهد المساء مواجهة واحدة، حيث يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع ديوليبا أي سي في تمام التاسعة مساءً.



الدوري الإنجليزي الممتاز



تُقام عدة مباريات قوية، أبرزها

- مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

-بورنموث أمام ليفربول – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وست هام أمام سندرلاند – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 - بيرنلي أمام توتنهام هوتسبير – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 3 - فولهام أمام برايتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 5



الدوري الإسباني



تتجه الأنظار إلى لقاء فياريال وريال مدريد في العاشرة مساءً، إلى جانب مباريات رايو فاليكانو مع أوساسوناالساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

وفالنسيا ضد إسبانيول، الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4 وإشبيلية أمام أتلتيك بيلباو الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



الدوريات الأخرى



في إيطاليا تُقام مواجهات فيورنتينا وكالياري،الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD وليتشي مع لاتسيو، الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD ،بينما تشهد فرنسا لقاءات قوية أبرزها مارسيليا ضد لانس الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

أما الدوري الألماني فيقدم أمسية مزدحمة بالمباريات، تتصدرها مواجهة بايرن ميونخ وأوجسبورج،الساعة 4:30 عصرا - آينتراخت فرانكفورت أمام هوفينهايم – الساعة 4:30 عصرا - هايدينهايم أمام لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا - ماينتس أمام فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا - أونيون برلين أمام بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساء



