قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أسماء عبد الحفيظ

كثير منا يربط التوتر بالقلق النفسي أو الشعور بالضغط النفسي فقط، لكنه في الحقيقة لا يظهر بهذه الطريقة دائمًا. الجسم لديه لغة خفية، يرسل من خلالها إشارات تحذيرية قبل أن يتحول التوتر إلى مشكلة صحية حقيقية.

التوتر المخبأ.. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر بدون ما تشعر

التعرف على هذه العلامات المبكرة يساعدك على التعامل مع التوتر بشكل فعال والسيطرة عليه قبل أن يتفاقم ويؤثر على صحتك العامة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. علامات جسدية شائعة للتوتر

التوتر لا يظهر دائمًا بالكلام أو المشاعر، بل غالبًا من خلال الجسم. هذه بعض الأعراض الجسدية الأكثر شيوعًا:

الصداع المستمر أو صداع الشقيقة:
الضغط النفسي يؤثر مباشرة على الأوعية الدموية والعضلات المحيطة بالرأس، ما يؤدي إلى صداع متكرر أو صداع نصفي مزمن، حتى بدون أسباب طبية واضحة.

ألم الرقبة والكتفين:
عند التوتر، تميل عضلات الرقبة والكتفين إلى الانقباض بشكل مستمر، ما يسبب تيبّسًا وألمًا مزمنًا يصعب التخلص منه.

مشاكل المعدة:
يشير التوتر إلى زيادة إفراز بعض الهرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى حموضة المعدة، انتفاخ، أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

زيادة ضربات القلب أو ضيق التنفس:
الجسم يدخل في حالة استنفار مستمرة عند التوتر، ما يرفع معدل ضربات القلب ويجعل التنفس أسرع، حتى عند الجلوس أو الراحة.

الإرهاق المستمر:
قد تشعر بالإرهاق رغم النوم الكافي، لأن التوتر يمنع الجسم من الدخول في مراحل النوم العميق التي تجدد الطاقة.

مشاكل الجلد:
قد يظهر طفح جلدي مفاجئ، جفاف، أو حب الشباب بسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن التوتر المزمن.

تغييرات في الشهية:
التوتر يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الشهية بشكل غير طبيعي، ما يؤثر على الوزن والطاقة اليومية.

2. كيف يضر التوتر بصحتك على المدى الطويل؟

إذا تم تجاهل هذه الأعراض، فإن التوتر المزمن قد يصبح عامل خطر صحي خطير:

زيادة خطر الأمراض المزمنة:
ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، والسكري قد ترتبط مباشرة بالتوتر المستمر.

ضعف جهاز المناعة:
التوتر يقلل قدرة الجسم على مكافحة العدوى، مما يجعلك أكثر عرضة للأمراض الموسمية والمزمنة.

تأثير على الصحة العقلية:
القلق والاكتئاب غالبًا ما يكونان نتيجة للتوتر المزمن، مما يؤثر على جودة الحياة ويقلل الإنتاجية والتركيز.

التوتر المخبأ.. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر بدون ما تشعر

3. طرق فعالة للتخفيف من التوتر

الوعي بالأعراض هو الخطوة الأولى، لكن هناك خطوات عملية يمكنك اتباعها للسيطرة على التوتر:

ممارسة تمارين التنفس العميق أو التأمل يوميًا:
5–10 دقائق يوميًا تساعد على تهدئة العقل وخفض معدل ضربات القلب، وتقليل تأثير التوتر على الجسم.

ممارسة الرياضة الخفيفة:
المشي، اليوجا، أو التمارين البسيطة تساعد على إطلاق هرمونات السعادة وتحسين المزاج، وتخفف من التوتر العضلي.

التحدث مع صديق أو مستشار نفسي:
مشاركة المشاعر والتحدث بصراحة يقلل من الضغط النفسي ويمنح شعورًا بالراحة.

تنظيم الوقت وتقسيم المهام:
تحديد أولوياتك اليومية وتقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة يقلل الشعور بالإرهاق ويحد من التوتر المزمن.

اعتماد عادات صحية:
تناول وجبات متوازنة، النوم في وقت ثابت، والابتعاد عن الكافيين والمحفزات النفسية يساهم في تهدئة الجسم والعقل.

التوتر التوتر المخبأ 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر بدون ما تشعر التوتر المخبأ 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر بدون ما تشعر الشعور بالضغط النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

طقس

استعدوا .. الأرصاد تحذر من موجة برد شديدة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

ترشيحاتنا

بشرى

بشرى: الفن دبلوماسية ناعمة وسط سياسات عالمية مثل المسرح الهزلي

جانب من اللقاء

دولة التلاوة عن محمد حسن: صوتك بيدخل القلب وخارج من القلب..مش لاقيين خطأ

جانب من اللقاء

لجنة تحكيم التلاوة لمحمود السيد: خامة صوتك رائعة..وفخورين بيك وعليك أمل عظيم

بالصور

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

اضطراب المزاج الأشهر.. استخدام الموبايل قبل النوم يؤدي لـ 3 مشكلات صحية

النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه
النوم الرقمي: تأثير الهاتف قبل النوم على الدماغ والجسم وكيف تتجنبه

في لحظات الغضب و الإحباط.. أخطر جملة تقولها الأم لابنها تدمر ثقته بنفسه

أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها
أخطر جملة تقولها الأم لابنها

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 24 يناير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد