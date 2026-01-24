قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات

البنتاجون
البنتاجون
محمود نوفل

أكدت وثيقة استراتيجية الدفاع للبنتاجون أن إيران عازمة على ما يبدو على إعادة بناء قواتها رغم الانتكاسات التي تعرضت لها.

وقالت وثيقة استراتيجية الدفاع للبنتاجون: قيادة إيران تركت الباب مفتوحا أمام احتمال سعيها للحصول على سلاح نووي.

وأضافت وثيقة استراتيجية الدفاع للبنتاجون: نتوقع سعي وكلاء إيران إلى إعادة بناء بنيتهم التحتية وقدراتهم المدمرة.

وتابعت وثيقة استراتيجية الدفاع للبنتاجون: إيران ووكلاؤها يشعلون أزمات إقليمية تهدد حياة الجنود الأمريكيين وتقوض السلم.

وأكملت وثيقة استراتيجية الدفاع للبنتاجون: إسرائيل أثبتت رغبتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها بدعم أمريكي حاسم لكن محدود.

كما أفادت الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنتاجون، اليوم السبت، أن القوات النووية لكوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية، فيما يتوقع البنتاجون دورًا أكثر محدودية للولايات المتحدة في الردع، مع تحمل كوريا الجنوبية المسؤولية الأساسية.

وجاء في الوثيقة، المعروفة باسم "الاستراتيجية الدفاعية الوطنية" والتي توجه سياسات البنتاجون: "القوات النووية لكوريا الشمالية أصبحت أكثر قدرة على تهديد الأراضي الأمريكية. هذه القوات تنمو من حيث الحجم والكفاءة، مما يمثل خطرًا نوويًا واضحًا ومباشرًا على الأراضي الأمريكية".

وشددت الوثيقة أن القوات الصاروخية لكوريا الديمقراطية قادرة على ضرب أهداف في كوريا الجنوبية واليابان بأسلحة تقليدية ونووية.

كما أفادت الوثيقة أن وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع "دورًا أكثر محدودية" لها في ردع كوريا الشمالية، مع تحويل جزء أكبر من المسؤولية إلى كوريا الجنوبية.

وجاء في الوثيقة: "كوريا الجنوبية قادرة على تولي المسؤولية الأساسية في ردع كوريا الشمالية بدعم أمريكي حاسم لكنه أكثر محدودية".
 

البنتاجون إيران السلاح النووي الإيراني كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

الدكتور علي جمعة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

محمد أوناجم

إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

مكتبة مصر العامة بالزقازيق

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

بالصور

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

