إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية

أكد مسؤول إيراني رفيع أن بلاده ستعتبر أي هجوم أمريكي تهديدا وجوديا لها ، مشيرا إلى أن الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات .
وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات له : ونأمل أن يكون الحشد العسكري غير موجه لمواجهة حقيقية.
وتابع المسؤول الإيراني : انهيار الدولة سيؤدي مباشرة إلى انهيار إقليمي وهو ما فيه الإسرائيليون.
وزاد : وضعنا أفضل بكثير مما كنا عليه خلال حرب 12 يوما ولم يعد هناك عنصر مفاجأة.
وأكمل: من القضايا المطروحة للنقاش إحياء المحادثات النووية
وأتم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا : انهيار الدولة سيؤدي إلى انهيار إقليمي وهو ما تريده إسرائيل.