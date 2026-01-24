إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية

أكد مسؤول إيراني رفيع أن بلاده ستعتبر أي هجوم أمريكي تهديدا وجوديا لها ، مشيرا إلى أن الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات .

وأضاف المسؤول الإيراني في تصريحات له : ونأمل أن يكون الحشد العسكري غير موجه لمواجهة حقيقية.

وتابع المسؤول الإيراني : انهيار الدولة سيؤدي مباشرة إلى انهيار إقليمي وهو ما فيه الإسرائيليون.

وزاد : وضعنا أفضل بكثير مما كنا عليه خلال حرب 12 يوما ولم يعد هناك عنصر مفاجأة.

وأكمل: من القضايا المطروحة للنقاش إحياء المحادثات النووية

وأتم المسؤول الإيراني تصريحاته قائلا : انهيار الدولة سيؤدي إلى انهيار إقليمي وهو ما تريده إسرائيل.