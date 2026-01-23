وزير الخارجية التركي: إسرائيل تعتزم شن هجوم على إيران

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن هناك مؤشرات على أن إسرائيل لا تزال تبحث عن فرصة؛ لشن هجوم على إيران، محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

هجوم إسرائيلي ضد إيران

وأضاف فيدان، في مقابلة تلفزيونية اليوم الجمعة: "آمل أن يجدوا مسارا مختلفا، لكن الحقيقة هي أن إسرائيل، على وجه الخصوص، تبحث عن فرصة لضرب إيران"، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز” للأنباء.

وتصدرت تركيا عناوين الأخبار في وقت سابق من هذا الأسبوع؛ عندما نشرت مؤخرا نظام رادار متطور في مطار دمشق الدولي، في خطوة قد تحد من حرية إسرائيل في التحرك في المجال الجوي السوري.

تحركت إسرائيل في سوريا خلال العام الماضي، بحُرِّيَّة، كما استخدمت مجالها الجوي للوصول إلى أهداف في دول أخرى، مثل إيران.