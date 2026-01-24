إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد

نفت منظمة الطيران المدني الإيرانية صحة إغلاق المجال الجوي للبلاد ، مؤكدة أن الشائعات حول ذلك لا أساس لها من الصحة.



وشدد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية في تصريحات له على أن المجال الجوي للبلاد مفتوح.



جدير بالذكر أن منظمة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت في 15 يناير أن حركة الملاحة الجوية في البلاد عادت إلى وضعها الطبيعي، بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي، فرض على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية وتوقعات بعمل عسكري أمريكي محتمل ضد طهران.

وفي وقت سابق ؛ ذكر موقع "فلايت رادار" المتخصص في تتبع حركة الطيران بأن عدة طائرات تتوجه نحو العاصمة الإيرانية طهران، ما يشير إلى استئناف الحركة الجوية بشكل فعلي.