بميزة ثورية.. سامسونج تطلق أول شاشة قابلة للطيّ بدون أيّ طيّات

كشفت سامسونج عن إحدى التقنيات الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، وهي شاشة قابلة للطيّ بدون أيّ طيّات.

وتستخدم سامسونج بحسب تقرير حديث من موقع ZDNet Korea، هذه التقنية الجديدة للشاشات لجعل هاتفها القادم Galaxy Z Fold 8 خالياً من التجاعيد. لا يُعدّ هذا مفاجئاً، بل يبدو أنه كان متوقعاً.

شاشة قابلة للطيّ بدون أيّ طيّات

اكتفت سامسونج بما حققته من نجاحات في مجال الهواتف القابلة للطي. ورغم أنها ربما تكون الشركة الأبرز والأسبق في طرح منتجاتها في السوق، إلا أن الشركات الصينية المصنعة للأجهزة الأصلية سارعت إلى الابتكار.

وأدى ذلك إلى ظهور أجهزة منافسة أنحف وأخف وزناً وأقل عرضة للتجعد بشكل ملحوظ مقارنةً بمنتجات سامسونج.

هاتف ذكي قابل للطي

مع ذلك، وبفضل هذه التقنية الجديدة للشاشة، قد تُقدّم سامسونج أخيرًا لعشاقها ما طال انتظاره: هاتف ذكي قابل للطي بشاشة خالية تمامًا من التجاعيد.

ويشير التقرير إلى أن سامسونج حققت ذلك من خلال تعديل طبقة المادة اللاصقة الشفافة بصريًا. هذا التعديل يُقلّل من صلابتهاوالنتيجة النهائية هي شاشة تختفي فيها التجاعيد تمامًا.



لكن ماذا عن شركة آبل؟

لا تُعدّ سامسونج الوحيدة التي تسعى جاهدةً لإنتاج هاتف قابل للطيّ بدون طيّات. فبحسب الشائعات، يُقال إنّ آبل قد حلّت هذه المشكلة. بل إنّ الشائعات تُشير إلى أنّ آبل ستستورد شاشاتها من سامسونج.

قد تتساءل الآن عما إذا كانت سامسونج وآبل ستستخدمان نفس الشاشة، ولكن في الواقع، لن تفعلا ذلك. تعتمد سامسونج في تصميمها على استخدام صفيحة معدنية مُقوّية لتوفير ثبات هيكلي أفضل. أما آبل، فستستخدم الزجاج كمادة داعمة.