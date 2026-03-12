الشعب الجمهوري: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تسهم في بناء اقتصاد المعرفة

أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهورى، أهمية تصريحات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوجه نحو إنشاء "المنتزهات التكنولوجية" داخل الجامعات والمراكز البحثية المصرية. ووصف هذه الخطوة بأنها خطوة استراتيجية في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق رؤية مصر 2030

وأكد حسانين توفيق في تصريحات له اليوم، أن إنشاء هذه المنتزهات يمثل نقلة نوعية من مرحلة "الأبحاث حبيسة الأدراج" إلى مرحلة "المنتجات القابلة للتسويق"، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية تذخر بآلاف الأفكار الإبداعية التي تحتاج فقط إلى "حاضنة تكنولوجية" تربط بين الباحث وبين المصنع والمستثمر.

واستعرض رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أهمية توفير بيئة خصبة للطلاب والباحثين لتأسيس شركاتهم الخاصة بناءً على ابتكاراتهم، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة بين الخريجين.

وتابع، أيضا لابد من تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال إيجاد بدائل تكنولوجية محلية الصنع عبر أبحاث تطبيقية مرتبطة باحتياجات السوق الفعلي.

وأشار إلى ضرورة تحويل الجامعات إلى مراكز جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية التي تبحث عن حلول ابتكارية للمشكلات الصناعية، بالإضافة إلى خلق لغة مشتركة بين الأكاديميين ورجال الأعمال، مما يضمن أن تكون مخرجات التعليم متوافقة تماماً مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

ودعا في ختام تصريحاته إلى ضرورة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات التي تقرر اتخاذ "المنتزهات التكنولوجية" بالجامعات مقراً لمراكز أبحاثها وتطويرها.