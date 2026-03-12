قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
مسلسل مولانا.. نور علي تقلب حياة زوجة جابر
بيطري أسوان: تحصين 42 ألف حيوان و20 ألف طائر خلال فبراير الماضي
وزيرا خارجية مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات التصعيد الإقليمي
وزير الطاقة الهندي: وضع الطاقة بالبلاد مُستقر ولم يتأثر بإغلاق مضيق هرمز
حسام حسن يستقر على ضم قطة للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تسهم في بناء اقتصاد المعرفة

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى
محمد الشعراوي

أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهورى، أهمية تصريحات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التوجه نحو إنشاء "المنتزهات التكنولوجية" داخل الجامعات والمراكز البحثية المصرية. ووصف هذه الخطوة بأنها خطوة استراتيجية في بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق رؤية مصر 2030

وأكد حسانين توفيق في تصريحات له اليوم، أن إنشاء هذه المنتزهات يمثل نقلة نوعية من مرحلة "الأبحاث حبيسة الأدراج" إلى مرحلة "المنتجات القابلة للتسويق"، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية تذخر بآلاف الأفكار الإبداعية التي تحتاج فقط إلى "حاضنة تكنولوجية" تربط بين الباحث وبين المصنع والمستثمر.

واستعرض رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب الشعب الجمهوري، أهمية توفير بيئة خصبة للطلاب والباحثين لتأسيس شركاتهم الخاصة بناءً على ابتكاراتهم، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة بين الخريجين.

وتابع، أيضا لابد من تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال إيجاد بدائل تكنولوجية محلية الصنع عبر أبحاث تطبيقية مرتبطة باحتياجات السوق الفعلي.

وأشار إلى ضرورة تحويل الجامعات إلى مراكز جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية التي تبحث عن حلول ابتكارية للمشكلات الصناعية، بالإضافة إلى خلق لغة مشتركة بين الأكاديميين ورجال الأعمال، مما يضمن أن تكون مخرجات التعليم متوافقة تماماً مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

ودعا  في ختام تصريحاته إلى ضرورة تقديم حوافز ضريبية وإجرائية للشركات التي تقرر اتخاذ "المنتزهات التكنولوجية" بالجامعات مقراً لمراكز أبحاثها وتطويرها.

الشعب الجمهوري المنتزهات الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

رخصة انتظار السيارات.. الشروط والرسوم والإيقاف والسحب وفق القانون

حزب الشعب الجمهورى

الشعب الجمهوري: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تسهم في بناء اقتصاد المعرفة

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية

رئيس الجبهة الوطنية: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد يجر الجميع للفوضى.. فيديو

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد