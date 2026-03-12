رخصة انتظار السيارات.. الشروط والرسوم والإيقاف والسحب وفق القانون

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط منح رخص مزاولة النشاط، وآليات تجديدها، والإجراءات المتبعة في حال انتهاء مدة الترخيص، مع وضع اشتراطات واضحة لضمان سلامة وجودة الخدمة ومراقبة المخالفين.

الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وتنص اللائحة على أن مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لتقديم طلب التجديد التقدم إلى اللجنة المختصة خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وسداد الرسوم المقررة. كما يُطبق على التجديد جميع الشروط والضوابط المقررة عند الحصول على الرخصة لأول مرة.

وتمنح اللجنة الحق في إيقاف أو سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حال إخلال المرخص له بأي شرط منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون، بما يضمن ضبط السوق وتنظيم النشاط بما يتوافق مع القانون.

ووفق القانون، يشترط لمن يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، أن يكون سنه 21 سنة فأكثر، يجيد القراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، حاصل على رخصة قيادة سارية، لم يصدر ضده حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويحمل شهادة صحية تفيد خلوه من المواد المخدرة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط انتظار المركبات وضمان التزام العاملين بالمعايير القانونية والصحية والأخلاقية، بما يعزز كفاءة الخدمة ويحمي المواطنين.