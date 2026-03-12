قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
برلمان

رخصة انتظار السيارات.. الشروط والرسوم والإيقاف والسحب وفق القانون

تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
تنظيم انتظار المركبات في الشوارع
حسن رضوان

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط منح رخص مزاولة النشاط، وآليات تجديدها، والإجراءات المتبعة في حال انتهاء مدة الترخيص، مع وضع اشتراطات واضحة لضمان سلامة وجودة الخدمة ومراقبة المخالفين.

 الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

وتنص اللائحة على أن مدة الرخصة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لتقديم طلب التجديد التقدم إلى اللجنة المختصة خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وسداد الرسوم المقررة. كما يُطبق على التجديد جميع الشروط والضوابط المقررة عند الحصول على الرخصة لأول مرة.

وتمنح اللجنة الحق في إيقاف أو سحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حال إخلال المرخص له بأي شرط منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون، بما يضمن ضبط السوق وتنظيم النشاط بما يتوافق مع القانون.

ووفق القانون، يشترط لمن يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، أن يكون سنه 21 سنة فأكثر، يجيد القراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، حاصل على رخصة قيادة سارية، لم يصدر ضده حكم بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويحمل شهادة صحية تفيد خلوه من المواد المخدرة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم نشاط انتظار المركبات وضمان التزام العاملين بالمعايير القانونية والصحية والأخلاقية، بما يعزز كفاءة الخدمة ويحمي المواطنين.

انتظار المركبات الشوارع رخصة انتظار السيارات السحب الرسوم وآليات الإيقاف

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

رخصة انتظار السيارات.. الشروط والرسوم والإيقاف والسحب وفق القانون

حزب الشعب الجمهورى

الشعب الجمهوري: المنتزهات التكنولوجية بالجامعات تسهم في بناء اقتصاد المعرفة

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية

رئيس الجبهة الوطنية: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد يجر الجميع للفوضى.. فيديو

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

