قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الجبهة الوطنية: المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية والتصعيد يجر الجميع للفوضى.. فيديو

عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

حذر عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن الحرب الدائرة لم تعد مجرد خبر يتداول في وسائل الإعلام، بل تحولت إلى واقع يفرض تداعياته على الجميع.

وقال الجزار، خلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول للحزب تحت عنوان "حالة النقاش حول تداعيات الحرب في المنطقة.. قراءة استراتيجية"، إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل التطورات المتلاحقة، متسائلًا: “إلى أين تمضي بنا هذه الحرب؟”، مشيرًا إلى أن السوابق التاريخية تؤكد أن مثل هذه الصراعات تنعكس بشكل مباشر على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح أن الحرب لم تعد محصورة بين أطرافها المباشرين، بل بدأت تتسع دوائرها بشكل قد يقود إلى سيناريو الفوضى، محذرًا من أن اندلاع مثل هذا السيناريو لن ينجو منه أحد في المنطقة.

وأكد رئيس الحزب أن القوى السياسية مطالبة في هذه المرحلة بالعمل الجاد من أجل بناء منظومة إقليمية تقوم على التعاون والشراكة لا على الصراع والمواجهات، مشددًا على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السياسية.

وأضاف الجزار أن الحزب يدعم رؤية القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أن الحروب لا تجلب سوى الخراب والدمار، مستشهدًا بما يؤكد عليه عبد الفتاح السيسي من أن مصر واجهت العديد من الظروف الصعبة عبر تاريخها، لكنها تعاملت معها بالصبر والحكمة، وهو ما يعد مفتاحًا لتجاوز الأزمات المتصاعدة.

وشدد على أن شعوب الشرق الأوسط باتت تدرك أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدول الوطنية، داعيًا إلى إعادة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن مصر واستقرارها، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.

كما شدد الجزار  على ضرورة العمل من أجل مستقبل أفضل لشعوب المنطقة، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل سوء.

عاصم الجزار التصعيد العسكري المنطقة وسائل الإعلام المنتدى الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ارشيفي

الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة

ترشيحاتنا

اسطوانات ارشيفيه

تموين الوادي الجديد تعلن أسعار أسطوانات البوتاجاز داخل المستودعات

جانب من التوزيعات بسوهاج

وصول 5 أطنان لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

مدير رعاية بورسعيد يجتمع بمديري المراكز والوحدات الصحية ويشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

مدير الرعاية الصحية في بورسعيد يشدد على التواجد المباشر وسط المنتفعين

بالصور

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة
وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

فيديو

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد