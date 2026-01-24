قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
ما هي طريقة الوضوء الصحيحة للصلاة؟.. علي جمعة يحدد 3 أمور و7 خطوات
صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية

الدولار
الدولار
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سعر الصرف في مصر يتأثر بشكل رئيسي بالعوامل الخارجية، وفي مقدمتها تحركات أسعار الفائدة العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حدوث تقلبات حادة في سعر الصرف خلال الفترة القريبة.

ظروف عالمية مواتية

وأوضح فؤاد، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استقرار سعر الصرف الحالي يأتي مدعومًا بظروف عالمية مواتية، لافتًا إلى أن السعر سيظل في نطاقه الحالي بزيادة أو انخفاض لا يتجاوز ±5%، في ظل ما وصفه بالإدارة الجيدة للملف من جانب البنك المركزي.

 عودة التدفقات النقدية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تعتمد بدرجة كبيرة على سياسة الفائدة الإيجابية لجذب رؤوس الأموال، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا يؤدي إلى عودة التدفقات النقدية إلى الداخل، بينما يؤدي ارتفاعها – كما حدث خلال أزمة 2022 – إلى خروج هذه الاستثمارات إلى الخارج.

وفيما يتعلق بملف خفض الدين، شدد فؤاد على أن الأزمة لا تكمن في نقص الأفكار أو الخطط، وإنما في ضعف التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة اعتادت الإعلان عن برامج إصلاحية جيدة دون استكمالها أو متابعتها بشكل فعّال.

 توحيد الموازنة العامة

وأضاف أن الحديث عن توحيد الموازنة العامة وتعظيم الإيرادات تكرر أكثر من مرة دون خطوات حقيقية ملموسة، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ«السردية الوطنية» لو تم تنفيذها كما هو مُعلن، يمكن أن تنقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة مختلفة تمامًا وتحقق نتائج ملموسة على مستوى الاستقرار والنمو.

الدولار سعر الصرف أسعار الفائدة الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

الدكتور علي جمعة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

محمد أوناجم

إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد