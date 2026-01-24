قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف
قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
البنتاجون: إيران عازمة على إعادة بناء قواتها رغم كل الانتكاسات
كيف تنجو من مكر الناس وخبث الحاقدين؟.. بـ3 أعمال و12دعاء يدافع الله عنك
تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
مواعيد مباريات اليوم السبت 24-1- 2026 والقنوات الناقلة
الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
اليوم.. استئناف رمضان صبحي على حبسه عام في قضية تزوير
اقتصادي: عدم خفض الدين يهدد المكاسب وسعر الصرف مرتبط بالظروف العالمية
سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 24-01-2026
أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ
محمد إمام : من بلد لبلد وقارة لقارة علشان أقدم للجمهور حاجة جامدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف

حنان ترك وابنها يوسف
حنان ترك وابنها يوسف
يارا أمين

حرصت الفنانة حنان ترك على تهنئة ابنها يوسف بمناسبة عيد ميلاده الـ ٢٩ معبرة عن حبها الشديد له.

ونشرت حنان ترك صورة تجمعها بابنها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام ووجهت له رسالة قائلة: “٢٩ سنة من الحب، الفخر والذكريات عيد ميلاد سعيد ابني الحبيب يوسف”.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ آخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان أخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».

اعتزال حنان ترك

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي نيشان كواليس اعتزال الفنان حنان ترك فى تصريحات مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقال نيشان : "من أجمل المكالمات الهاتفية في برنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك بي ".

وتابع نيشان : "لما استضفت حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد قلت لها إنتي من كتر ما بتتكلمي عن إيمانك بتقولي هتعتزلي التمثيل".

وأكمل نيشان: "تاني يوم اتصلت بيا حنان ترك وقالتلي كلامك أثر فيا وأنا أخدت القرار وعايزة أعلن خبر اعتزالي الفن عندك انت".

وتابع نيشان: "تمثيل الفنانة بالحجاب أو الاعتزال قرار  يعود لها  وعندي رأيي إنه بعد الاعتزال ما بحب يطلع الفنان أو الفنانة يكسر في كل اللي بيعملوه زملاؤهم في الفن".

حنان ترك الفنانة حنان ترك اعتزال حنان ترك مسلسل أخت تريز فيلم «المصلحة»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

أسعار الذهب

توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

عمرو أديب

المسئول عن قرار ضريبة الهواتف لازم يمشي| عمرو أديب: كنت هتضرب في الطيارة

رمضان 2026

جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026

الدكتور علي جمعة

هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل

محمد أوناجم

إعارة نجم الزمالك السابق لـ حسنية أغادير في الميركاتو الشتوي

صورة من اللقاء

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على يانج أفريكانز 2-0 في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

آمال ماهر

بإطلالة بيضاء ملائكية.. آمال ماهر تتألق في أحدث ظهور

حفل هيفاء وهبي

هيفاء وهبي ترقص على الطريقة الخليجية بحفل موسم الرياض

لسه فاكر

لسه فاكر … عرض إنساني يحصد تفاعلًا جماهيريًا على مسرح نهاد صليحة

بالصور

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد