29 سنة حب وفخر .. حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها يوسف

حرصت الفنانة حنان ترك على تهنئة ابنها يوسف بمناسبة عيد ميلاده الـ ٢٩ معبرة عن حبها الشديد له.

ونشرت حنان ترك صورة تجمعها بابنها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام ووجهت له رسالة قائلة: “٢٩ سنة من الحب، الفخر والذكريات عيد ميلاد سعيد ابني الحبيب يوسف”.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ آخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان أخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».

اعتزال حنان ترك

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي نيشان كواليس اعتزال الفنان حنان ترك فى تصريحات مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس ".

وقال نيشان : "من أجمل المكالمات الهاتفية في برنامجي الرمضاني اتصال المبدعة حنان ترك بي ".

وتابع نيشان : "لما استضفت حنان ترك قبل اعتزالها بيوم واحد قلت لها إنتي من كتر ما بتتكلمي عن إيمانك بتقولي هتعتزلي التمثيل".

وأكمل نيشان: "تاني يوم اتصلت بيا حنان ترك وقالتلي كلامك أثر فيا وأنا أخدت القرار وعايزة أعلن خبر اعتزالي الفن عندك انت".

وتابع نيشان: "تمثيل الفنانة بالحجاب أو الاعتزال قرار يعود لها وعندي رأيي إنه بعد الاعتزال ما بحب يطلع الفنان أو الفنانة يكسر في كل اللي بيعملوه زملاؤهم في الفن".