غدا.. مجلس حكماء المسلمين ينظم ندوة عن كتاب "في محراب الطيب"

ينظم مجلس حكماء المسلمين غدا السبت في تمام الساعة الخامسة والربع مساء ندوة فكرية لتقديم كتاب "في محراب الطيب: قراءة في الأعمال المُهداة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف"، وذلك ضمن فعاليات جناح المجلس في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتُعقد الندوة بمشاركة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف والقيادات الدينية والفكرية.

نبذة عن الكتاب

يأتي كتاب «في محراب الطيب» بوصفه عملًا توثيقيًا وفكريًا وإنسانيًا فريدًا، يضم مجموعة من المقالات والشهادات التي كتبها كبار القادة الدينيين والمفكرين والشخصيات الدولية، إهداءً إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمناسبة بلوغه الثمانين عامًا.

ولا يقدّم الكتاب احتفاءً بشخص بقدر ما يوثّق لمسيرة مدرسة أخلاقية وفكرية متكاملة، جسّدها الإمام الطيب عبر عقود من العلم، والحكمة، والاعتدال، والحوار، والدفاع عن كرامة الإنسان، وترسيخ قيم الأخوّة الإنسانية والسلام العالمي.

ويعكس تنوّع الشهادات الدولية الواردة في الكتاب المكانة العالمية الرفيعة التي يحظى بها فضيلة الإمام الأكبر بوصفه ضميرًا أخلاقيًا عالميًا، وصوتًا للحكمة في عالم مضطرب، ورمزًا للاعتدال والحوار والتعايش الإنساني.