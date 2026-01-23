قيادات أزهرية تزور ركن مجلة نور للأطفال وتتابع أنشطته بمعرض الكتاب

استقبل ركن مجلة "نور للأطفال"، بجناح الأزهر الشريف، ضمن فعاليات الدورة (٥٧)، من معرض القاهرة الدولي للكتاب، عدداً من القيادات الأزهرية، على رأسهم: الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى جانب الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وتفقد الضيوف أنشطة وورش مجلة نور للأطفال، والتقوا بعدد من الأطفال المشاركين، في تأكيد على دعم الأزهر للمبادرات التربوية، التي تستهدف تنمية وعي الطفل، وبناء شخصيته.

وتأتي مشاركة مجلة "نور للأطفال" في المعرض، ضمن برنامج متكامل من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تعكس رسالة الأزهر الشريف في رعاية النشء، وتقديم محتوى تربوي معاصر، يجمع بين القيم والمعرفة.